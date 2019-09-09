叙利亚强烈谴责美土在叙东北部联合巡逻

新华社大马士革9月8日电（记者汪健）叙利亚外交部8日发表声明，强烈谴责美国与土耳其在叙东北部进行联合巡逻，认为这一举动“公然违反国际法，侵犯叙主权和领土完整”。
叙外交部在声明中说，叙方强烈谴责美土在东北部贾齐拉地区进行联合巡逻，这一“侵略”行为意在“复杂化并延长叙危机”。声明强调，叙利亚完全拒绝所谓“安全区”，叙方有决心“挫败针对叙领土完整的各种图谋”。
土耳其国防部8日发表声明说，为了在叙利亚北部的幼发拉底河以东建立“安全区”，土耳其武装部队和美军方人员按计划进行了第一次联合地面巡逻，包括组织和运作两个阶段。声明说，巡逻于当地时间10时开始，历时3小时。巡逻还获得无人机和直升机的支持。
据土耳其媒体报道，土方希望在土叙边境的叙利亚一侧建立纵深约32公里的“安全区”，在区内驻军并清除叙库尔德武装“人民保护部队”。8月7日，土美军事谈判代表团就建立“安全区”问题达成一致。双方成立了联合行动中心，以协调和处理相关事宜。（参与记者：郑思远、施洋）
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