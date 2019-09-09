日媒称日本高校理科论文数近20年增长停滞

新华社东京9月9日电 日本共同社日前报道说，自2000年前后起，日本高校发表的理科论文数量增长停滞，日本高质量理科论文数量全球排名大幅滑落。有专家认为，日本政府收紧研究预算并广泛采用竞争机制等政策使日本科研环境恶化。

据日本共同社报道，日本文部科学省国家科学技术政策研究所有关统计数据及总务省的科学技术研究调查显示，伴随日本政府收紧研究预算及广泛采用竞争机制等政策，日本高校发表理科论文数量自2000年前后起增长停滞。

而与此同时，美国和中国论文数量取得飞跃性增长。在高质量理科论文数量世界排名中，日本从2000年的第四位滑落至2016年的第11位。

数据显示，1986年至1999年，日本高校研究经费年平均增长4.4%，理科论文数量年平均增长5.47%。但1999年度研究经费较之前一年有所减少，此后近20年间几乎停止增长，论文数量也几乎同时止步不前。科研人员经费较整体研究经费增长率更低。

日本专家分析认为，相关科研政策使得日本科研环境恶化。例如，日本高校内有任期的不稳定研究职位数量增加；面向科研人员、旨在激发研究活力的“竞争性资金”未见成效，反而出现对政策的质疑声。

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