8名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克北部被打死

新华社巴格达9月8日电（记者张淼）伊拉克军方8日说，美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟当天在伊北部尼尼微省打死8名“伊斯兰国”武装分子。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，根据尼尼微省军方提供的情报，国际联盟当天出动飞机空袭了尼尼微省首府摩苏尔以南约20公里处的一个“伊斯兰国”武装据点，打死8名武装分子。

联合行动指挥部还表示，伊拉克安全部队当天在萨拉赫丁省抓获了9名“伊斯兰国”武装分子，情报显示他们计划袭击该省议会大楼和安全部队。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余伺机发动袭击。

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