国际原子能机构总干事抵达伊朗 一晤高官二启核查

国际原子能机构代理总干事科尔内尔·费卢塔8日抵达伊朗首都德黑兰，预期会晤伊朗外交部长、原子能组织主席和国家最高安全委员会秘书。
伊朗7日进一步中止履行伊朗核问题全面协议部分条款，确认具备生产丰度超过20%浓缩铀的能力，同时承诺继续接受国际原子能机构监督。
【会晤高官】
半官方的伊朗学生通讯社8日报道，国际原子能机构代理总干事费卢塔抵达德黑兰，即将会晤伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫、原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希和国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼。
国际原子能机构方面说，总干事这次访问属于与伊朗政府持续接触范畴，包括“根据伊朗核问题全面协议对伊朗作核查和监督”。
伊核协议2015年7月达成。作为联合国下属机构，国际原子能机构人员一直监督伊朗履行伊核协议情况，核查伊朗核设施和活动，方式包括调阅伊朗核设施内监控视频、派遣核查员现场检查。
伊朗原子能组织7日说，已经启动20台IR-4型离心机和20台IR-6型离心机，作为中止履行伊核协议部分条款的第三步。
依照伊核协议，伊朗只能使用10台IR-4型离心机。
【启动核查】
国际原子能机构说，注意到伊朗最新动作，核查人员准备检查。
“机构核查员就在伊朗，他们将向国际原子能机构位于（奥地利）维也纳的总部通报。”
美国政府2018年退出伊核协议，近期加强在海湾的军事部署并频繁追加对伊朗制裁。作为回应，伊方先前两次分批放弃执行协议部分条款，即突破低丰度浓缩铀存量300公斤和浓缩铀丰度3.67%的上限。
伊核协议生效以来，国际原子能机构定期发布季度报告，长期证实伊朗履行协议承诺，即便在美国退出协议以后。
国际原子能机构8月30日通报，伊朗低丰度浓缩铀存量为大约360公斤；伊方只有超过10%的浓缩铀突破丰度3.67%的上限，达到4.5%。
伊核协议要求伊朗将浓缩铀丰度控制在3.67%以下，而这一丰度可以满足核能发电需求。核武器需要浓缩铀丰度达到90%以上。伊朗先前可以提炼20%丰度的浓缩铀。
国际原子能机构理事会定于9日在维也纳召开季度会，讨论伊朗履行协议承诺状况。（杜鹃）（新华社专特稿）
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