意警方逮捕10人 涉嫌资助恐怖组织和在意激进分子

意大利警方7日在中部阿布鲁佐地区逮捕10人，指认他们涉嫌税务欺诈和洗钱并资助恐怖主义组织。
警方说，落网嫌疑人为8名突尼斯人和2名意大利公民，其中一人是税务咨询师。他们涉嫌以逃税和洗钱方式大量敛财，资助恐怖主义组织“征服叙利亚阵线”以及居住在意大利的激进人员。
按照警方的说法，这些钱先转至德国、英国或比利时，最终抵达土耳其和叙利亚。警方当天还抄没100万欧元（约合110万美元）资产，包括嫌疑人购置的多套公寓。
“征服叙利亚阵线”原名“努斯拉阵线”，曾是“基地”组织叙利亚分支，2016年宣布改名并脱离“基地”。联合国认定它和“基地”同属恐怖主义组织。（闫洁）【新华社微特稿】
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