格鲁吉亚新总理和内阁通过议会信任投票

新华社第比利斯9月8日电（记者李铭）格鲁吉亚议会8日通过了对执政党提名的新总理格奥尔基·加哈里亚及其领导的新内阁的信任投票。
格鲁吉亚议会当天的表决结果是98票赞成、0票反对。新内阁共有11名部长，除新任内务部长戈梅劳里和国防部长加里巴什维利之外，其余各部部长保持不变。
来自反对党统一民族运动党、欧洲格鲁吉亚党和格鲁吉亚爱国者联盟的议员没有参加投票。
加哈里亚在投票后对媒体表示，新政府最主要的任务是尽快投入工作，努力以工作业绩来回报国民。
格鲁吉亚执政党3日宣布提名加哈里亚为新总理人选，接替2日宣布辞职的总理巴赫塔泽。根据格鲁吉亚宪法，总理辞职意味着整个内阁辞职，新总理和新内阁成员人选必须通过议会信任投票。
现年44岁的加哈里亚于2017年11月被任命为内务部长，并于2018年7月兼任政府第一副总理。此前他曾于2016年11月至2017年11月担任格经济部长。
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