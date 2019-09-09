伊朗再扣外国油船拘押12名菲律宾人 指认走私燃料

伊朗媒体报道，伊朗方面7日在霍尔木兹海峡扣押一艘外国油船，指认船员向周边国家走私燃料，拘押12名菲律宾人。

【再扣船】

半官方的伊朗学生通讯社报道，伊方7日在霍尔木兹海峡打掉一个“燃料走私团伙”。

这家媒体援引伊朗南部霍尔木兹甘省海岸警卫队负责人侯赛因·代哈基的话报道，伊方当天截获一艘外国拖船，船上装载28.39万升汽油，价值大约200万美元。

按照代哈基的说法，船上12名菲律宾公民因涉嫌走私燃料遭拘押，移交给司法部门官员，后者正履行必要的法律程序。

伊朗媒体报道暂时没有提及遭扣押油船船籍等更多细节。

伊朗近期以涉嫌“走私燃料”为由扣押数艘外国油船。伊朗伊斯兰革命卫队7月18日扣押一艘在巴拿马注册的阿拉伯联合酋长国油轮，指认船员走私100万升燃料；7月底，伊斯兰革命卫队在波斯湾扣押一艘外国油船，指认船员从其他船只获得燃料，然后卖往海湾地区的阿拉伯国家。

美联社报道，伊朗政府关切燃油走私问题。伊朗媒体7月报道，大约800万升获得政府补贴的燃油每天经由伊朗边界走私到其他国家，走私者从价差中牟利。

【作努力】

法国武装力量部长弗洛朗丝·帕利7日与美国国防部长马克·埃斯珀在巴黎一同出席记者会，说法方将继续努力，尝试让伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议全部条款。

“我们只能确认我们的目标，那就是让伊朗完全履行在（奥地利首都）维也纳（签署的伊核）协议，”帕利说，“我们必须竭尽所能，缓和与伊朗紧张关系，确保航行安全。”

美国政府2018年5月退出伊核协议，恢复对伊制裁，同时向海湾增派军事力量。这一水域近期发生商船遇袭事件，美方指认是伊朗所为，伊朗坚决否认。

美国以保护“航行自由”为由，正试图游说盟友为所谓维护海湾航行安全加入“护航联盟”，但响应者寥寥。

法国新近提议，年底以前向伊朗提供150亿美元授信额度，以换取伊朗恢复履行核协议全部条款，不过，贷款发放的前提将是得到美国政府认可。（闫洁）（新华社专特稿）

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