白达宁：“一带一路”倡议倡导的是一种不同以往的全球治理方案

人民网罗马9月8日电 （记者 孔歌）在“一带一路”倡议提出六周年之际，意大利当代中国研究中心主席、前意大利驻华大使白达宁接受了记者专访。

白达宁表示，“一带一路”倡议的本质不仅仅是发展基础设施建设、构建连接世界的基建网络，它更是一项逐步优化世界经济秩序、夯实发展根基的伟大实践。“一带一路”倡议将中国制造、中国技术带给世界，为全球的经贸、投资创造新机遇。 期待“一带一路”倡议彻底打破旧有的一些不合理的垄断，并将“共商共建共享”精神传承下去。

白达宁说，“共商”是民主精神的体现。每个参与 “一带一路”的国家都有权利制定规则，各国共同协商，平等分配发展成果。这项倡议客观上促进了当今国际规则和国际体系向更加民主、平等的方向发展。白达宁认为，为了消除当前世界发展不平衡的问题，需要对现行国际贸易体系和规则进行必要的改革，而各国经济、金融、基建等政策也需要作出相应调整。白达宁说，“一带一路”倡议倡导的是一种不同以往的全球治理方案，展现出了它尊重和平与知识，致力于推动人类进步、共享发展成果的内涵。

白达宁表示，规则制定者们应顾及弱势群体、环境保护和医疗服务等，所制定的计划应符合民众的实际需求。中国提出的“一带一路”倡议，使参与方能够“共商”“共建”推动国际规则和体系改革，使其更加务实、惠及民众。

白达宁认为，意大利和中国在共同与“一带一路”沿线国家展开合作的潜力巨大，比如，两国可在中亚地区合作开展基础设施建设。白达宁说，“意大利当代中国研究中心与都灵理工学院在乌兹别克斯坦已开展了有关试点项目。我们将深入研究欧洲与中国在 ‘一带一路’沿线国家中的合作模式。”

白达宁历任意大利驻香港总领事、意大利驻伊朗大使、意大利驻中华人民共和国大使。退休后，他仍致力于促进中意友好，创办了意大利当代中国研究中心，为增进两国相互了解提供新的助力。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)