英议员严防约翰逊“一意孤行” 要求政府依法行事

英国广播公司7日报道，英国议会下院议员准备采取法律行动，应对首相鲍里斯·约翰逊可能就英国脱离欧洲联盟作出有违议会法案的举动。
英国议会下院4日通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，要求如果英国和欧盟在“脱欧”截止日期10月31日以前没有达成协议，英国首相必须向欧盟申请延期“脱欧”。这一法案6日在议会上院获得通过，待女王伊丽莎白二世9日签署，将正式成为法律。
法案所述立场与约翰逊“脱欧”主张对立。约翰逊多次说，无论英国与欧盟是否达成协议，英国都必须在10月31日脱离欧盟。
英国《每日电讯报》报道，约翰逊声称，阻止“无协议脱欧”的法案只在“理论上”构成约束，即他不准备照办。
约翰逊上述表述让一些议员担忧。英国广播公司报道，反对约翰逊“脱欧”立场的多名下院议员已经组建法律小组，准备在必要情况下采取行动，要求政府“依法行事”，一旦在“脱欧”最后期限以前无法达成协议，强制首相申请延期“脱欧”。
这些议员包括近期在议会因为不配合约翰逊政府“脱欧”立场而遭执政党保守党取消党籍的议员。至于他们可能采取的具体做法，英国广播公司没有在报道中提及。
英国政府暂时没有回应英国广播公司的报道。
约翰逊近来频频在议会受挫，所提提前举行议会选举等动议接连在议会折戟。
英国最大反对党工党的领导人杰里米·科尔宾6日在与自由民主党、苏格兰民族党等反对党的领导人会商，继而宣布9日将在议会下院投票反对或弃权表决约翰逊再次动议的提前选举，让这名首相难以获得通过动议所需的三分之二多数议员的支持。
英国广播公司7日援引科尔宾的话报道：“我们需要首相明确声明，即他会遵从议会法令。”至于何时同意提前选举，科尔宾说，只要能够确保10月31日不出现英国“无协议脱欧”状况。
另一方面，英国商会发布最新调查数据，显示“令人担忧的大量”英国企业没有做好“无协议脱欧”准备。在1500个调查对象中，41%的企业甚至没有做“脱欧”风险评估。
英国商会总干事亚当·马歇尔说，最新数据再次表明避免10月31日英国“无协议脱欧”的重要性。马歇尔先前多次强调，无序“脱欧”将打击英国经济，扰乱对外贸易。（陈立希）（新华社专特稿）
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】