英议员严防约翰逊“一意孤行” 要求政府依法行事

英国广播公司7日报道，英国议会下院议员准备采取法律行动，应对首相鲍里斯·约翰逊可能就英国脱离欧洲联盟作出有违议会法案的举动。

英国议会下院4日通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，要求如果英国和欧盟在“脱欧”截止日期10月31日以前没有达成协议，英国首相必须向欧盟申请延期“脱欧”。这一法案6日在议会上院获得通过，待女王伊丽莎白二世9日签署，将正式成为法律。

法案所述立场与约翰逊“脱欧”主张对立。约翰逊多次说，无论英国与欧盟是否达成协议，英国都必须在10月31日脱离欧盟。

英国《每日电讯报》报道，约翰逊声称，阻止“无协议脱欧”的法案只在“理论上”构成约束，即他不准备照办。

约翰逊上述表述让一些议员担忧。英国广播公司报道，反对约翰逊“脱欧”立场的多名下院议员已经组建法律小组，准备在必要情况下采取行动，要求政府“依法行事”，一旦在“脱欧”最后期限以前无法达成协议，强制首相申请延期“脱欧”。

这些议员包括近期在议会因为不配合约翰逊政府“脱欧”立场而遭执政党保守党取消党籍的议员。至于他们可能采取的具体做法，英国广播公司没有在报道中提及。

英国政府暂时没有回应英国广播公司的报道。

约翰逊近来频频在议会受挫，所提提前举行议会选举等动议接连在议会折戟。

英国最大反对党工党的领导人杰里米·科尔宾6日在与自由民主党、苏格兰民族党等反对党的领导人会商，继而宣布9日将在议会下院投票反对或弃权表决约翰逊再次动议的提前选举，让这名首相难以获得通过动议所需的三分之二多数议员的支持。

英国广播公司7日援引科尔宾的话报道：“我们需要首相明确声明，即他会遵从议会法令。”至于何时同意提前选举，科尔宾说，只要能够确保10月31日不出现英国“无协议脱欧”状况。

另一方面，英国商会发布最新调查数据，显示“令人担忧的大量”英国企业没有做好“无协议脱欧”准备。在1500个调查对象中，41%的企业甚至没有做“脱欧”风险评估。

英国商会总干事亚当·马歇尔说，最新数据再次表明避免10月31日英国“无协议脱欧”的重要性。马歇尔先前多次强调，无序“脱欧”将打击英国经济，扰乱对外贸易。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)