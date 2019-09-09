特朗普取消秘会塔利班代表 中止与塔利班和平谈判

美国总统唐纳德·特朗普7日宣布，取消与阿富汗塔利班谈判代表、阿富汗总统分别会晤，同时中止与塔利班的和平谈判。

塔利班一边与美国政府就和平协议谈判，一边频繁发动袭击，5日致死一名美军士兵。

【“立即”叫停】

特朗普7日经由社交媒体“推特”发布消息，说他原打算8日在位于马里兰州的总统度假地戴维营分别与塔利班谈判代表和阿富汗总统阿什拉夫·加尼“秘密会面”。

特朗普写道：“他们原本今晚来美国。令人遗憾，为增加错误的谈判筹码，他们承认在（阿富汗首都）喀布尔发动袭击，致死一名美军士兵和11名平民。我立即取消会面并中止和平谈判。”

与美国谈判期间，塔利班没有停止袭击。这一反政府武装5日在喀布尔美国大使馆附近发动袭击，导致美军士兵埃利斯·A·巴雷托·奥尔蒂斯、一名罗马尼亚军人和10名平民死亡。另外，塔利班过去两周进攻阿富汗北部城市昆都士和普勒胡姆里。

特朗普认为，塔利班发动袭击使局面变糟糕，“如果他们不同意在重要和平谈判期间停火、甚至杀死12个无辜的人，可能没有能力谈判意义重大的协议”。

不愿公开姓名的消息人士告诉美国有线电视新闻网(CNN)记者，白宫和塔利班、阿富汗政府正在讨论会面的新日期。CNN报道，不清楚塔利班在会面以前是否会作出“实质、快速”承诺，一些人怀疑“先取消会面、再重新安排时间”是特朗普的谈判策略。

【撤军成疑】

塔利班方面没有立即回应。路透社报道，特朗普的决定似乎让他们“惊讶”。

美联社报道，特朗普准备在“9·11”纪念日前几天与塔利班成员见面“令人惊讶”，中止和平谈判与他先前从阿富汗撤军的承诺矛盾。

美国2001年遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争、推翻塔利班政权。战后，阿富汗局势持续动荡，美军迄今已有至少2400人死亡。随着塔利班近年势力不断壮大，美国政府不得不与塔利班谈判。双方去年年底以来先后举行9轮谈判。

按照美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德的说法，美方与塔利班就和平协议“原则上”达成一致。依据协议草案，美国将在135天内从驻阿富汗的5座军事基地撤走5000人，塔利班承诺美军撤离后阿富汗不会成为极端主义组织的栖身地。

美军中央司令部司令肯尼思·麦肯齐认为，塔利班这时制造一系列袭击对和平谈判“尤其不利”，所有各方应该致力于达成最终政治解决方案，以减少暴力。

阿富汗总统办公室8日说，只有塔利班同意停火、与阿富汗政府直接对话才可能真正实现和平。（包雪琳）（新华社专特稿）

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