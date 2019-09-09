青年对话共论“一带一路”：因成长而美好 因聚合而强大

第三届太和文明论坛青年对话分论坛现场（图片由太和智库提供）

人民网北京9月8日电 （贾文婷）今天的青年，正处于数字革命和世界文明激荡的崭新时代。作为最富朝气、最富梦想、最富创造力的一个群体，如何勇立时代潮头成为平抑化解冲突纷争、促进世界文明交流互鉴的友好使者？如何成为引领时代发展、推动历史进步的生力军？

9月8日，第三届太和文明论坛青年对话分论坛在北京举行。分论坛由太和智库主办，上海合作组织青年平台合办，世界经济论坛全球杰出青年社区、亚太经济合作组织未来之声作为合作伙伴共同发起。来自政界、学界与企业界的全球杰出青年代表汇聚一堂，共论“一带一路”的青年之声与青年职业发展道路上的未来人类命运关怀。

“一带一路”正在成为世界青年的 “共同成长之路”

在议题讨论中G20青年企业家联盟中国区主席韩天启认为从青年的角度来说，“一带一路”倡议不是一个贴标签的倡议，它并不只属于中国，而是一个有越来越多国家参与的倡议，并且获得了更多的关注。亚洲基础设施投资银行秘书处顾问兼全球杰出青年社区成员Camilla Stelitano认为， “一带一路”正在不断变化。我已经看到很多积极的趋势。该倡议未来会越来越清晰，合作的机会也会增加。

消除隔阂、融合世界需要青年的激情与活力

清华大学“一带一路”战略研究院研究员Zoon Ahmed Khan说，我们需要共同的主人翁精神。“丝绸之路”体现了主人翁精神，中国对于“丝绸之路”非常重要，是具有最大影响力的核心。太和智库研究员兼完美世界教育投资有限公司副总经理胡凯说，年轻人驱动变革。对于他们而言，与年长者进行思维交流并影响他们很重要。

美好的未来需要艰苦的磨砺

就青年的教育培训和未来职业发展，陈梓舒认为，我们需要对劳动力进行再培训，使其具备符合新经济发展需求的技能。现在很多人面临失业。与此同时，很多企业又面临人才短缺。全球杰出青年社区北京第二分社负责人Thomas Cheng说，学生不能只是被动地接受知识，而是要真正动手去做，通过与团队共同接受挑战获得经验。

国际化的青年组织平台引领促进青年成长发展

上合组织青年平台、世界经济论坛全球杰出青年社区、亚太经济合作组织未来之声等国际化青年组织平台，为青年才俊提供了与政商领袖面对面交流的机会，让更多的青年思想碰撞，分享经验，相互激励，为推动社会的发展与进步贡献力量。

在青年对话分论坛上，全球青年才俊风采激扬，意气风发。大家一致认为，时代的荣光属于青年，时代的责任赋予青年，青年应努力置身科技进步对未来职业发展与工作方式的时代变革，勇于参与、敢于担当、奋发有为，在共建“一带一路”和构建人类命运共同体的历史征程中，贡献青年的智慧与力量。

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