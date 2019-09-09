捷克前总理扬·菲舍尔：青年之间应该努力建立起桥梁和纽带

捷克共和国前总理扬·菲舍尔在8日举行的太和文明论坛青年对话分论坛上发表主旨演讲。（图片来自太和智库）

人民网北京9月8日电（实习生楚天舒）第三届太和文明论坛于9月6日至8日在北京举办，捷克共和国前总理扬·菲舍尔在8日的青年对话分论坛上发表主旨演讲，为青年们提出以下建议。

第一，青年们不能忘记寻求真理。如果在思考的过程中没有寻求真理，思考就没有意义。寻求真理是非常痛苦的过程，有些时候也非常困难、非常复杂。有些时候，人们寻求的真理在慢慢地消失，但也不能因此停止对真理的追寻。

第二，不要忘记关心基础的价值观，比如自由、团结、为他人考虑、理解别人、理解残疾的或者是处在困境、贫困人群的心境。人人都应该具有共情的能力，不能让民粹主义者代替自己的思考。

第三，每个人做的工作都有价值，比如教书、医务工作者、企业经理或者是政治家，世上并没有不重要的职位，青年们不应该因为自己的职业或地位而感到沮丧。

此外，菲舍尔认为青年之间应该努力建立起桥梁和纽带，例如社会纽带、文化纽带，而不能建立隔墙，上个世纪，很多人通过战争不断建立起这样的隔墙。

菲舍尔在演讲最后提出他对青年人的期许：面对挫折不退缩，更不放弃理想，并且以乐观的精神面对自己的生活。

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