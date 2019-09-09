推动务实合作 实现互利共赢

在第四届中阿博览会期间举行的“一带一路”合作创新产品展上，中方人员正在向阿曼参展方介绍投资政策。

本报记者 陈尚文摄

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第四届中国—阿拉伯国家博览会吸引了来自89个国家、107个展团、2900多家区域组织、商协会等组织机构和企业的12600多名代表参会参展，数量均超过前三届。多年以来，中阿博览会为双边经贸、科技、医疗、旅游等领域合作搭建了交流平台，在国际上产生广泛而深刻的影响，得到了“一带一路”沿线国家和地区广泛认同，为推进中阿务实合作作出积极贡献。

9月5日至8日，第四届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川市举行。本届中阿博览会以“新机遇 新未来”为主题，秉持“共商、共建、共享”原则，聚焦贸易投资、产能合作、“互联网+”、高新科技、数字经济、基础设施等领域，签约成果共计362个，计划投资和贸易总额1854.2亿元，进一步凸显了博览会服务“一带一路”倡议，推动经贸交流合作的平台作用。

促进经贸交流 创造更多机遇

近年来，中国与阿拉伯国家加强发展战略对接，不断推动中阿经贸合作迈上新台阶。2018年，中阿贸易额达到2443亿美元，同比增长28%，阿拉伯国家已经成为中国最重要的原油来源地和重要的贸易伙伴。

毛里塔尼亚国民议会第一副议长布瓦迪耶尔·赫梅德指出，阿拉伯国家期待建立相互理解、相互尊重、互利共赢的国际合作模式，相信阿中合作将创造更多机遇。

宁夏回族自治区党委书记、人大常委会主任石泰峰表示，中阿双方合作前景越来越广阔。宁夏将发挥好中阿博览会共建“一带一路”高质量发展的重要平台作用，为中阿双方企业相互交流合作搭建桥梁。

阿拉伯国家联盟驻华代表处主任马哈穆德·艾勒艾敏表示，阿中双方要在农业、能源、科技、工业等双方具有比较优势的领域提出新想法、落实新举措。

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫指出，阿拉伯国家赞赏中国取得的进步，认为这是值得借鉴的先进发展经验。双方应推动技术和经验交流，推动阿拉伯国家的可持续发展。

广聚创新要素 强化技术合作

举办中阿技术转移与创新合作大会、高新技术装备展暨技术成果推介对接会、现代农业展暨农业产业合作对话会……本届博览会上，技术合作成为焦点之一。

2015年9月，中国—阿拉伯国家技术转移中心落户宁夏。4年来，这一国家级综合跨国技术转移平台与阿拉伯国家有关机构共建了沙特、阿联酋、埃及等8个双边技术转移中心，推动中阿开展椰枣虫害防治、景观绿化等一批先进技术转移与示范推广项目，并举办多期跨国技术人才培训班。

“事实证明，共建技术转移中心是富有成效的。”埃及高等教育与科学研究部副部长马哈茂迪·萨格尔介绍，依托于这一合作，近50名埃及年轻科学家、官员赴华培训，埃中就智慧农业、遥感技术等4个领域建立了合作关系，为埃及科技创新发展积蓄了重要力量。

在“一带一路”科技创新行动计划框架下，中阿科技创新合作蕴藏着巨大潜力。本届中阿博览会特别设计了共建“一带一路”合作创新产品等展览及配套投资促进活动，并围绕共建中阿技术转移双边中心、国际科技创新平台和国际技术合作与贸易，签署“中药联合实验室建设项目”“绿色智能节水灌溉技术与设备研发示范项目”等10个重点合作项目协议，发布10项主推重要技术成果，向世界交出一份漂亮答卷。

毛里塔尼亚农村发展部秘书长布赫·阿海麦都指出，阿中农业技术转移中心是加强阿中农业多领域合作的重要平台。毛里塔尼亚海外分中心成立以来，多项具体措施实实在在地助推了当地农业发展。

联合国世界粮食计划署高级司长斯坦莱克·萨姆坎戈在接受本报记者采访时表示，联合国方面积极参与中阿博览会，将为中国与阿拉伯国家农业技术交流、技术合作示范、南南合作项目实施等提供支持。

摩洛哥中国友好交流协会主席穆罕默德·哈利勒认为，中国在农业技术的推广和耕地设备的使用方面有丰富的经验，摩方希望借鉴这些有益经验。

搭建合作平台 共建一带一路

从宁夏特色枸杞瓜菜到防沙治沙展集中展示，从“空中国王”增雨飞机模型到无人机机载气象环境监测系统，从自太空归来的神舟十一号飞船返回舱到中国自主研制的飞天舱外服……本届中阿博览会展现了中阿共建“一带一路”的方方面面。会场内外，到处洋溢着合作共赢的热烈氛围。

在高新技术及装备展展馆里，约旦投资委员会执委会高级官员苏莱曼·库兰正饶有兴致地观看无人机、VR设备等。他对本报记者表示，这里展示的高科技产品琳琅满目，蕴藏着丰富商机。第一次参加中阿博览会的库兰感到收获满满，认为中阿博览会可以吸引更多中国企业到约旦投资，“这几天我们进行了大量业务洽谈。很多中国企业认为，可以进一步推进中东地区的基础设施建设”。

参观了“一带一路”合作创新产品展，阿曼投资促进与进口发展署投资与出口局局长那斯马·巴鲁西连连表示“印象深刻”。她告诉本报记者，在这里，他们看到中国企业技术之先进，市场规模之大，展览虽只是冰山一角，但令人过足了瘾。

在埃及贸工部工业发展总局主席马格迪·格兹看来，共建“一带一路”为埃及、中国等国家带来共赢。“埃及是中国的重要合作伙伴，也是中国和非洲国家开展互利合作的重要平台。埃及为中国企业提供大量与非洲国家对接的机会，同时促进了自身的发展。”

说起互联互通，吉布提港口自贸区管理局主席阿布巴卡·哈迪一边用手指在茶几上画着的非洲大陆轮廓，一边对记者说，中国建造的铁路极大地促进了当地与外界的交流，这种现代化的电气铁路连接了沿海与内陆，并且使用的是清洁能源，极大地降低了运输货品的成本。“感谢中国为我们援建的基础设施！”

（本报记者刘仲华、宦翔、陈尚文、刘峰、张矜若）

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 16 版）

(责编：李枫、曹昆)