中国在新西兰投资项目获好评

据新华社惠灵顿9月8日电 （记者郭磊、卢怀谦）新西兰-中国关系促进委员会近日发布一份有关中国在新西兰投资项目的研究报告说，来自中国的投资项目促进了当地经济发展，给民众带来福祉。

这份题为《理解中国在新西兰投资项目》的报告指出，中国的投资给新西兰带来的不仅是资金，还有先进技术、专业理念和通往中国市场的渠道。

新西兰-中国关系促进委员会主席唐纳德·麦金农告诉新华社记者，该组织走访了多家在新中资企业，结合翔实数据和案例分析，并联合新西兰多家智库专家团队，最终得出了上述研究结果。

该报告认为，上海鹏欣、蒙牛雅士利、光明、伊利等中资乳业公司在促进新西兰当地经济发展的同时，也充分尊重当地文化。

蒙牛雅士利新西兰乳业总裁宋玮说，该公司在新西兰波基诺小镇的工厂为当地创造大量就业，其核心生产和管理团队由来自20多个国家的业内专家组成。不同文化背景的人在一起工作生活非常和谐，共同为中国市场打造优质乳业产品。

新西兰-中国关系促进委员会由新西兰政府设立和资助，旨在加强新西兰与中国的友好关系，促进双边经贸合作。

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