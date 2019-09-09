中国赴黎维和部队举行安保演习

据新华社贝鲁特9月8日电 （孙帅、牛彦澧）中国第18批赴黎维和多功能工兵分队7日成功举行安全保障演习，受到联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）官员充分肯定和高度评价。
鉴于黎巴嫩真主党和以色列军队近日在黎以边境“蓝线”附近短暂交火，此次演习以联黎部队任务区爆发大规模冲突为背景，重点检验中国维和部队接收、营救、转移、安置联黎部队国际雇员及其家属的安全保障能力。
当天，演习在中国赴黎维和部队营地及其附近村庄拉开帷幕。接到联黎联合作战中心的任务指令后，中国维和部队第一时间启动应急预案，着手紧急疏散联黎部队雇员及其家属，安排他们前往中国营区避险。
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