中国新疆文化交流团访问法国

新华社巴黎9月8日电 （记者唐霁）由国务院新闻办公室组织的中国新疆文化交流团6日至8日访问法国，与法国穆斯林委员会和法国学者进行交流，并和当地华侨华人举行座谈，介绍新疆的发展现状。
6日上午，交流团一行受邀参访巴黎大清真寺，并与法国穆斯林委员会进行座谈交流。交流团向法方详细介绍了中国宗教信仰自由政策，以及新疆依法开展职业技能教育培训工作的情况。交流团表示，教培中心属于学校性质，针对新疆反恐、去极端化的实际需要，设置了以学习国家通用语言文字、法律知识、职业技能以及去极端化为主要内容的教学课程。教培中心将去极端化贯穿全过程，目的就是使学员认清恐怖主义、宗教极端主义的罪恶本质和严重危害，摆脱其影响和控制，与其所在的地区、所属的民族和所信仰的宗教毫无关系。
法国穆斯林委员会主席达里勒·布巴克尔表示，一些极端势力打着宗教的旗号教唆、胁迫群众参与暴恐活动并图谋分裂，这种行为令人发指，这种情况在任何国家都是不能被允许的。
6日下午，交流团和法国学者在巴黎举行座谈会，交流团介绍了新疆发展的成就、新疆在“一带一路”倡议中的重要地位和新疆问题的历史原因等，双方就新疆反恐、去极端化和职业技能教育培训工作情况等展开了广泛讨论。
交流团团长、中国社会科学院中国边疆研究所所长邢广程在座谈会后对记者表示，我们到法国来，是向法国各界讲述真相，传递我们的声音。
参加座谈会的法国女作家、中国问题专家索尼娅·布雷斯莱说，中国交流团在座谈会上开诚布公、极为坦诚，解答了先前被西方舆论误导而产生的很多疑问。她认为，两国学者应该加强交流，更多的法国学者应该去新疆实地了解真相。
7日下午，交流团在巴黎美丽城和法国华侨华人代表举行座谈，交流团就广大侨胞关心的新疆稳定和发展问题进行了全面介绍，特别是中国政府通过综合施策，新疆已经连续3年没有发生一起暴力恐怖事件，人民生活也得到了极大改善。
结束在法国的访问后，交流团还将赴英国与当地各界进行交流。
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