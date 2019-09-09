云米全屋互联网家电“人—车—家”的智能互联

迎接家庭物联时代

开放合作共享共赢

5G通信技术加速了家庭物联网时代的到来，作为全屋互联网家电的倡导者，云米始终致力于跨领域多行业的互联探索、开放合作，共同建设一个系统性的全屋互联系统。

5G将使人、车、家更好连接

云米认为，5G是革命性技术，可以实现人与人、物与物随时随地的连接，家电通过5G互联，实现云端高速连接，带来更丰富的应用。所以，云米提出“人—车—家”智能互联理念，目前已经与小鹏汽车签订了战略合作协议。

为了更好把握5G时代的机会，云米首先成立了专门的研发团队，探索5G时代的产品方向，还与三大运营商共同成立家庭场景下的5G应用实验室；然后把重要的家电进行5G改造，并挖掘应用价值。比如，汽车一出车库，家里就启动离家模式，热水器、空调、灯都关掉；如果启动回家模式，汽车离家还有3公里，热水器就自动打开，回家就能洗澡。

根据国际数据公司（IDC）的研究报告，2025年，中国每个家庭将有6.8台智能设备，2018年是0.9台，5年后将会有质的跨越。云米搭建基于家庭场景的物联网，不断把梦想变为现实。

家电智能化难在跨界创新

云米认为，家电智能化的门槛不在于硬件，而在于跨界创新的能力，必须跨越产品边界，从家电、家装、汽车、穿戴到数码，从硬件、软件到大数据，都需要跨界创新。关键是产品化，不断研发出有现实场景、有真实体验的智能化产品。

因此，云米提出物联网家的四个特征。第一是全屋智能、万物互联，不是单个产品的智能；第二是布满屏幕的家、显示无处不在，去中心化，有更多交互、更多反馈，人与设备之间自然交互；第三是AI智能、比你更懂你，比如天热外出时，可以在家中遥控打开汽车空调；第四是“人—车—家”智能互联，不断打破边界。

今年3月，在2019中国家电及消费电子博览会上，云米宣布与京东开展深度战略合作。云米希望借助京东线上线下渠道，助推大屏互联网冰箱进入家庭。除了在用户交互、销售渠道的合作，云米与京东还将在供应链上合作，比如把京东生鲜电商植入云米智能冰箱，共同探索新的家庭应用场景。

云米认为，在万物互联的背景下，没有任何企业或产品能“包打天下”，所以云米的生态圈是开放的，只有开放合作，才能实现互利共赢。

数据来源：佛山市云米电器科技有限公司

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 16 版）

(责编：冯粒、曹昆)