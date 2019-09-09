联合国贸易与发展会议（贸发会议）近日发布《2019年数字经济报告》，呼吁全球共同努力，缩小数字鸿沟，让更多人共享数字经济发展成果。
这是联合国贸发会议首份关于全球数字经济的研究报告。报告称，在过去20多年里，全球使用互联网的人数迅速增加，其中数字数据和数字平台是数字经济中创造价值的最主要驱动力。
报告称，近年来，全球互联网协议（IP）流量呈现爆炸性增长势头，1992年全球每天大约有100GB的流量，到2017年飙升到每秒45000GB以上。数字平台在世界经济中扮演着越来越重要的角色。2017年市值超过1亿美元的数字平台公司的总价值超过7万亿美元，比2015年增加了67%。微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯和阿里巴巴这7个超级数字平台在不同领域取得强势市场地位，总的市场占比约为2/3。
尽管跨国性数字经济巨头企业发展迅速，但全球目前仍处于数字经济发展初期。报告指出，互联网连接不足的国家与高度数字化的国家之间差距趋于扩大。在数字经济时代，不断扩大的数字鸿沟让广大发展中国家，尤其是最不发达国家远远落后。
“从地理上看，数字经济的发展极不平衡，将对几乎所有可持续发展目标产生影响”，报告指出，在最不发达国家，只有1/5的人使用互联网，而在发达国家，4/5的人使用互联网。此外，在利用数字数据和前沿技术能力方面差距更明显：非洲和拉丁美洲拥有的主机代管数据中心占世界总数不到5%；而美国和中国占所有区块链相关专利技术的75%，占全球网购总额的50%，占全球云计算市场的75%以上。
联合国秘书长古特雷斯警告称，世界上超过一半的国家尚未联入互联网，或只有有限的机会接入互联网，全球数字经济不平等趋势或继续存在并加剧。“我们必须努力消除数字鸿沟，要充分认识到包容性对建设惠及所有人的数字经济的重要性。”古特雷斯说。
报告认为，各国政府应通过调整现有政策法规或制定新的政策法规，在引导数字经济发展方向上发挥关键作用。只有通过让所有发展中国家都参与地区或国际合作，才能有效应对数字经济在竞争、税收、跨境数据流动、知识产权、贸易和就业等领域带来的政策挑战。
（本报巴黎9月8日电）
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】