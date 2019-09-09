“中国文化日”系列活动在亚美尼亚举行

据新华社埃里温9月7日电 （记者李铭）亚美尼亚“中国文化日”系列活动7日在亚美尼亚首都埃里温开幕。
亚美尼亚教育、科学、文化和体育部长阿拉伊克·阿鲁秋尼扬在开幕式上致辞说，亚美尼亚“中国文化日”是根据2017—2020年中亚两国文化合作协议举行的重要文化交流活动，也是亚美尼亚人民文化生活中的一件大事。希望以这一活动为契机，进一步加强两国文化交流，促进两国人民相互了解。
中国驻亚美尼亚大使田二龙表示，希望通过“中国文化日”系列活动，让亚美尼亚民众更好地了解中国和中国文化，近距离感受中国传统文化的独特魅力，以增进两国人民的友谊。
今年的亚美尼亚“中国文化日”活动由中国文化和旅游部、中国驻亚美尼亚大使馆、亚美尼亚教科文体部联合主办，中国国家京剧院协办。
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