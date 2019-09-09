德中品牌对话聚焦数字化时代品牌思维

本报德国汉堡9月8日电 （记者李强）第二届“德中品牌对话”日前在德国汉堡市举行。本次活动聚焦“数字化时代的品牌思维”，吸引了400多名来自中国和德语区的政商界人士参加，共同探讨品牌在国际数字化领域的成果及数字化转型对品牌带来的机遇和挑战。

中国驻汉堡总领事杜晓晖在致辞时表示，全球化、数字化、大变局时代，保护主义抬头加剧了大变局的不稳定性和不确定性，品牌意识、品牌思维、品牌战略显得尤为重要。

汉堡文化部门官员亚娜·席德科表示，随着数字通信的实现以及高科技应用的普及，机遇在增加，同时品牌传播的复杂性也随之增强。

德中当代中心创始人、德国品牌学院—设计与传播应用科学大学创始校长单凡表示，“德中品牌对话”是双方品牌之间的重要交流平台。品牌不仅仅是一个经济因素，也是文化的重要组成部分。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 03 版）

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