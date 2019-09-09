中国共产党治国理政成就得到世界尊重

新华社安曼9月8日电 （记者林晓蔚）约旦共产党总书记法拉杰日前在接受新华社记者采访时说，中华人民共和国成立70年来，中国共产党治国理政的成就得到了全世界的认可和尊重。

法拉杰说，70年来，中国人民在中国共产党的领导下取得了伟大成就，中国在政治、经济和社会领域都取得了巨大的成功。中国的内外政策得到了世界上众多国家的尊重和支持。中国民众享受到了发展红利。中国政府对扶贫和农业等给予了特别关注和支持，并取得了举世瞩目的成就。

法拉杰认为，人类命运共同体是一个追求世界和平和公正的重要理念，对于人类的未来都有着深刻的影响。阿拉伯地区拥有丰富战略资源储备，在全球政治经济版图上有着重要的意义。中国的“一带一路”倡议将使沿线国家的共同利益最大化，也将推动阿拉伯国家的基础设施建设和经济发展，同时带来更多的工作机会。

法拉杰表示，阿拉伯国家及人民应当积极响应“一带一路”倡议，抓住机会推进经济的发展和复苏。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 03 版）

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