巴基斯坦总统阿尔维会见王毅

本报伊斯兰堡9月8日电 （记者丁雪真）9月8日，巴基斯坦总统阿尔维在伊斯兰堡总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

阿尔维请王毅转达对习近平主席的亲切问候。阿尔维表示，巴基斯坦将中国视为最值得信赖的铁杆朋友，衷心感谢中方长期以来在各个方面给予的大力支持和无私帮助。巴方祝愿中国在国家发展建设进程中不断取得新的进展，任何试图孤立中国、阻止中国发展的图谋都会遭到巴方反对，也注定失败。

王毅转达习近平主席对阿尔维的亲切问候。王毅表示，一年来，中巴领导人引领两国全天候战略合作伙伴关系保持强劲发展势头。中方愿与巴方一道，进一步打造新时代更紧密的中巴命运共同体。通过深化各领域合作，把中巴经济走廊建设成为“一带一路”高质量发展的示范工程。

访巴期间，王毅还分别同巴总理伊姆兰·汗、外长库雷希、陆军参谋长巴杰瓦举行会见会谈，并出席了第三次中阿巴外长对话。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 03 版）

(责编：李枫、曹昆)