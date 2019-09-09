朝鲜不断加快旅游业发展

据朝鲜《劳动新闻》近日报道，朝鲜最高领导人金正恩视察阳德郡温泉旅游区建设工地，对该旅游区建设情况表示满意。这是金正恩今年第二次视察该旅游区建设工地，表明了朝鲜党和政府对发展旅游业的重视。自从去年4月金正恩提出实施“全党全国集中一切力量进行社会主义经济建设”的新战略路线以来，朝鲜各行各业均取得了长足发展，其中，旅游业的发展尤为迅速。

据记者的观察，与去年相比，乘坐国际列车到平壤旅游的游客数量大幅增加。今年春季以来，每天从中国丹东到平壤的国际列车都是一票难求，旅游大巴每天下午在国际列车抵达前就几乎停满了平壤火车站的停车场。平壤市内的主要旅游景点，也总能看到外国游客的身影。大型团体操和艺术演出《人民的国家》自今年6月首演以来，每天都会有大批外国游客到场观看。此外，一些此前相对冷门的旅游项目如今也十分火爆。

在平壤郊区，有一家美林航空俱乐部，游客可以在这里乘坐超轻型飞机俯瞰平壤美景，饱览湖光山色，体验飞行乐趣。该俱乐部服务员李银京向记者介绍，俱乐部自2016年正式营业以来，游客逐年增多，现年均接待游客超过2万人次，其中包括众多来自中国、俄罗斯、法国等国的国外游客。据朝鲜国家观光总局的统计显示，2018年到朝鲜旅游的外国游客大幅增长，突破20万人次。

朝鲜旅游业能够取得快速发展与朝鲜党和政府的重视密切相关。据朝鲜门户网站“我的国家”介绍，“朝鲜民主主义人民共和国本着自主、和平、友谊的理念，把旅游业作为对加强同世界人民相互理解和文化交流、发展国家经济有积极贡献的重要工作，为发展旅游业，采取积极的政策”。近年来，朝鲜旅游业更是不断取得新的进展，如对平壤国际机场进行现代化改造，修建世界级的马息岭滑雪场等。今年以来，金正恩不仅两次视察阳德郡温泉旅游区建设工地，还于4月份视察了元山葛麻海岸旅游区建设工地，提出要求、作出指示。

朝鲜旅游业能够取得快速发展还因为其自身旅游资源丰富。朝鲜拥有漫长的海岸线和众多河流山川，四季分明，气候宜人，造就了丰富的旅游资源。据悉，朝鲜目前共划分了平壤地区、金刚山地区、妙香山地区、开城地区、南浦地区等9个旅游地区。这9个地区均有各自的旅游特色。

为贯彻新战略路线，并进一步促进旅游业发展，朝鲜旅游部门正计划把三池渊地区、元山葛麻海岸旅游区、阳德郡温泉旅游区等建设成世界级旅游景区，以吸引更多外国游客。相信在新战略路线的指引下，朝鲜旅游业未来还将不断取得新发展。

（本报平壤9月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 03 版）

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