中阿巴外长举行第三次对话

本报伊斯兰堡9月7日电 （记者丁雪真）9月7日，第三次中国—阿富汗—巴基斯坦外长对话在巴基斯坦伊斯兰堡举行。国务委员兼外交部长王毅、阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长库雷希出席。

王毅表示，中阿巴外长对话启动以来，三国充分发挥战略对话、反恐安全磋商和务实合作对话三大支撑机制作用，增进互信、促进合作，达成一系列重要共识，取得许多积极成果。当前，南亚局势出现深刻复杂变化。美国和阿富汗塔利班和谈取得积极进展。阿富汗和平与和解面临重大机遇。一些历史遗留的争议问题再度升温，本地区和平稳定受到影响。国际上单边主义、保护主义和霸凌行径大行其道，发展中国家利益面临威胁和挑战。

三国外长同意通过“阿人主导、阿人所有”的和解进程，推动阿富汗实现持久和平稳定；同世界银行等国际金融机构合作开展三国互联互通项目；并通过了三国合作打击恐怖主义谅解备忘录首批落实项目清单。三国外长还同意，2020年在中国举行第四次三方外长对话。

对话会后，三国外长共同会见记者，发表了三方联合声明。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 03 版）

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