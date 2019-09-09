据新华社巴西利亚9月7日电 （记者赵焱）9月5日至8日，国务委员兼国防部长魏凤和访问巴西，并应邀出席巴西独立197周年庆典活动。

巴总统博索纳罗在出席巴独立197周年庆典活动时会见魏凤和。博索纳罗请魏凤和转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，对魏凤和访问巴西和参加独立庆典表示欢迎。博索纳罗说，我期待着10月对中国的访问，期待着届时与习主席的会面。

魏凤和转达了习主席对博索纳罗总统的亲切问候和良好祝愿，对巴西独立纪念日表示祝贺。魏凤和说，在习近平主席和总统阁下的战略引领下，中巴全面战略伙伴关系深入发展，两军关系发展势头良好。中方愿与巴方共同努力，深化各领域务实合作，不断推动两国两军关系迈上新台阶。

9月6日上午，巴西副总统莫朗会见魏凤和。莫朗说，巴西视中国为可以信任、可以依靠的全面战略伙伴，巴方愿同中方共同努力，不断扩大各领域全方位合作。

魏凤和说，中巴是好朋友好伙伴，中方愿与巴方一起，积极推动中巴两国两军关系良好发展。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 03 版）

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