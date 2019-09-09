巴中经济走廊带来新希望（国际论坛）

“一带一路”倡议聚焦改善地区联通性，促进沿线各国贸易往来和经济社会发展，是具有历史性意义的宏大发展构想。过去6年的时间里，在“一带一路”框架下，沿线国家公路和铁路网络日益完善，空港和海港建设如火如荼，交通基础设施迎来了大发展，互联互通程度得到大幅提高。这带来的不仅是经济活动的活跃，而且是沿线诸多发展中国家所急需的全方位发展机遇。

开放和包容是“一带一路”倡议的重要价值，这在当今世界更具有重要意义。眼下，保护主义威胁世界经济发展。我们或许难以想象，过去曾大声敦促发展中国家开放国内市场、顺应经济全球化浪潮的西方大国，今日竟倒向保护主义，这不仅无益于世界和平与稳定，还阻碍发展中国家的发展。

发展之路需要支持，雪中送炭令人感动。“一带一路”倡议给广大发展中国家带来了宝贵的机遇，中国还为包括巴基斯坦在内的诸多发展中国家提供了资金、技术等多方面支持。

巴基斯坦与中国的关系可谓国与国关系的典范。我们的友好关系不仅是“全天候”的，也是“全方位”的，战略意义深远。两国之间的友谊久经考验，合作广泛而深刻。在巴基斯坦人民心中，巴中友谊比山高、比海深、比蜜甜、比钢硬。

巴中经济走廊作为“一带一路”建设的重大先行先试项目，得到了巴基斯坦政府和人民的大力支持。建设巴中经济走廊，对巴基斯坦而言是具有战略意义的重大决策。目前，巴中经济走廊建设平稳推进，早期收获成果丰硕。走廊框架下一大批能源、交通等基础设施项目陆续完工投运，有效缓解了巴基斯坦的能源危机，提升了巴国内外的互联互通水平。老百姓的生活改善了，出行便利了，整个国家的工业基础也追赶上来了。5年多的时间里，巴中经济走廊早已深入人心。

巴中经济走廊建设为巴基斯坦带来了新希望，巴基斯坦人民对“一带一路”有很高的期待。我们期待瓜达尔港成长为联通南亚、中亚、中东、非洲的重要枢纽，也期待巴中经济走廊能够通过两国之间的产业合作，吸引更多中国企业赴巴投资设厂，助力巴基斯坦加速工业化和产业化进程。

共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。通过互利共赢、务实合作，“一带一路”倡议赢得了越来越多国家的支持。究其根本，在于在国际形势复杂多变的今天，“一带一路”倡议向世界传递着和平、和谐与发展的宝贵信号。这顺应了国际社会绝大多数国家的呼声，也是当今世界各国人民共同的心声。

（作者为巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任）

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 03 版）

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