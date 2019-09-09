巴中经济走廊带来新希望（国际论坛）

“一带一路”倡议聚焦改善地区联通性，促进沿线各国贸易往来和经济社会发展，是具有历史性意义的宏大发展构想。过去6年的时间里，在“一带一路”框架下，沿线国家公路和铁路网络日益完善，空港和海港建设如火如荼，交通基础设施迎来了大发展，互联互通程度得到大幅提高。这带来的不仅是经济活动的活跃，而且是沿线诸多发展中国家所急需的全方位发展机遇。
开放和包容是“一带一路”倡议的重要价值，这在当今世界更具有重要意义。眼下，保护主义威胁世界经济发展。我们或许难以想象，过去曾大声敦促发展中国家开放国内市场、顺应经济全球化浪潮的西方大国，今日竟倒向保护主义，这不仅无益于世界和平与稳定，还阻碍发展中国家的发展。
发展之路需要支持，雪中送炭令人感动。“一带一路”倡议给广大发展中国家带来了宝贵的机遇，中国还为包括巴基斯坦在内的诸多发展中国家提供了资金、技术等多方面支持。
巴基斯坦与中国的关系可谓国与国关系的典范。我们的友好关系不仅是“全天候”的，也是“全方位”的，战略意义深远。两国之间的友谊久经考验，合作广泛而深刻。在巴基斯坦人民心中，巴中友谊比山高、比海深、比蜜甜、比钢硬。
巴中经济走廊作为“一带一路”建设的重大先行先试项目，得到了巴基斯坦政府和人民的大力支持。建设巴中经济走廊，对巴基斯坦而言是具有战略意义的重大决策。目前，巴中经济走廊建设平稳推进，早期收获成果丰硕。走廊框架下一大批能源、交通等基础设施项目陆续完工投运，有效缓解了巴基斯坦的能源危机，提升了巴国内外的互联互通水平。老百姓的生活改善了，出行便利了，整个国家的工业基础也追赶上来了。5年多的时间里，巴中经济走廊早已深入人心。
巴中经济走廊建设为巴基斯坦带来了新希望，巴基斯坦人民对“一带一路”有很高的期待。我们期待瓜达尔港成长为联通南亚、中亚、中东、非洲的重要枢纽，也期待巴中经济走廊能够通过两国之间的产业合作，吸引更多中国企业赴巴投资设厂，助力巴基斯坦加速工业化和产业化进程。
共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。通过互利共赢、务实合作，“一带一路”倡议赢得了越来越多国家的支持。究其根本，在于在国际形势复杂多变的今天，“一带一路”倡议向世界传递着和平、和谐与发展的宝贵信号。这顺应了国际社会绝大多数国家的呼声，也是当今世界各国人民共同的心声。
（作者为巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任）
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】