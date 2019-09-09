启动40台先进离心机，伊朗增加浓缩铀储备施压欧洲

【环球时报驻埃及特派记者 黄培昭】伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪7日确认，伊朗已经具备生产丰度超过20%浓缩铀的能力，只是暂时不打算这样做。但卡迈勒万迪强调说，伊朗已经启动40台更为先进的离心机，这些机器将被用于增加伊朗的浓缩铀储备以及一些科研活动。
埃及《消息报》称，这是伊朗削弱伊核协议义务第三阶段的表现之一，旨在向国际社会、主要是欧洲方面施加压力，以解除美国对伊朗的“极限施压”。
据中东媒体报道，国际原子能机构代理总干事费卢塔8日抵达伊朗首都德黑兰，分别与伊朗外交部长扎里夫、伊朗原子能组织主席萨利希和国家最高安全委员会秘书等举行会谈。国际原子能机构称，这次访问是与德黑兰“持续互动”的一部分，包括“根据《联合全面行动计划》对伊朗进行核查和监测”。萨利希在会谈中强硬表态称，伊朗自今年5月以来三次减少履行伊核协议义务只是“在合适的时间做了合适的事情”。
伊朗政府发言人拉比7日在一份备忘录中说，德黑兰的政策是取消美国的制裁战略，并在2021年5月之前终止所有反伊朗禁令。伊朗总统鲁哈尼领导的政府将为此尽一切努力，届时伊朗将把政府移交给下届总统。
另据伊朗法尔斯通讯社7日报道，伊朗海岸警备队当天在霍尔木兹海峡的伊朗领海扣押了一艘载有28.39万升柴油的走私船，船上12名菲律宾公民被扣押。
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