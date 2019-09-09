原标题：第13号台风“玲玲”造成朝鲜5人死亡

新华社平壤9月8日电(记者程大雨)朝中社8日援引朝鲜国家紧急灾害委员会的统计报道说，截至目前，过境朝鲜的今年第13号台风“玲玲”已造成5人死亡、3人受伤，伤者正在医院接受治疗。

报道说，除上述人员伤亡外，朝鲜全国210余幢住宅以及15幢公共建筑受损或浸水，其中住宅部分涉及460多户居民。

朝鲜中央电视台7日和8日播出的新闻画面显示，朝鲜一些城市街道两侧的树被台风刮断，路面有积水，一些城市建筑屋顶受损。

今年第13号台风“玲玲”7日起自南向北穿过朝鲜，引发多地出现大风强降雨天气，致使朝鲜不少地区受灾。在台风到来前后，朝鲜各级政府积极组织相关防灾抗灾和灾后重建工作。

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