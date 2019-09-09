原标题：巴基斯坦总理伊姆兰·汗会见王毅

新华社伊斯兰堡9月8日电（记者刘天）9月8日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在伊斯兰堡会见国务委员兼外交部长王毅。

伊姆兰·汗请王毅转达对中国领导人的亲切问候。他表示，每当巴基斯坦遭遇困难时刻，中方总是给予及时有力支持帮助，巴人民将永远铭记。两国友谊有着深厚民意基础，牢不可破。巴基斯坦钦佩中国取得的巨大发展成就，愿学习借鉴中国发展模式，特别是在扶贫、反腐败领域的成功经验。巴中经济走廊建设将有效吸引来自中国的贸易、投资、技术，使巴搭上中国经济发展快车，助力巴未来发展。他领导的新一届政府将推进走廊建设作为重中之重，已为此成立专门机构，统筹推进走廊项下各领域合作。巴方感谢中方在国际事务中给予巴的理解支持，愿进一步加强同中方在国际和地区事务中的协调合作。

王毅转达中国领导人对伊姆兰·汗的良好祝愿。王毅表示，总理先生就任以来，聚焦发展，锐意改革，消除贫困，改善民生，政策效果初步显现，经济金融形势不断改观。中方愿与巴方加强治国理政经验交流，毫无保留地与巴分享发展经验。相信在总理先生领导下，在巴人民的辛勤努力下，巴基斯坦一定能够取得更大的发展，在国际和地区事务中发挥更大作用。中方赞赏巴方对中巴经济走廊的高度重视，愿与巴方一道将走廊建设向产业合作拓展，助力巴加快工业化进程；向社会民生领域拓展，让巴人民有更多获得感；向巴西部和其他地区拓展，使走廊的益处惠及全国。中巴作为全天候战略合作伙伴，始终相互理解、相互支持、相互信任。中方感谢巴方在涉及中方核心利益的问题上给予的坚定支持，也将继续坚定支持巴维护主权、尊严和领土完整。

双方还就克什米尔局势交换了意见。伊姆兰·汗介绍了巴方立场主张，欢迎中方继续为维护地区和平稳定发挥建设性作用。王毅重申了中方立场，强调中方愿继续为巴方主持公道，双方可就地区局势发展保持密切沟通。

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