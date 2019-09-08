国际教育应重点培养有“中国心”又具国际视野的人才

人民网北京9月8日电 全国多位教育界知名专家开展的《高中国际项目发展 状况（2019）暨“东西方高中国际项目评价体系（1.0）”》研究课题的总结报告7 日在京发布。多位高中国际项目和 国际学校负责人、教育界专家以及从事教育国际交流与合作相关机构的代表分享报告背景和意义介绍，深度探究扩大教育开放之大计。

“高中国际项目发展状况”是东西方国际教育集团开展的中国教育国际化发展系 列研究课题之一，历时 18 个月，通过文献资料综述、政策法规梳理、专题案例分析、 实地考察调研、评价体系对比等方式，综合研究分析了公办高中国际部（班）、国 际中学以及其它教育机构高中国际课程项目的发展状况，构建了针对高中国际项目的 《东西方高中国际项目评价体系（1.0 ）》， 聚焦高中阶段国际项目规划、实施及办学水平等评价问题，推动教育教学的标 准化建设。

东西方国际教育研究院院长王伟表示，我们应搭建交流与合作平台，推动高中国际项目的互鉴 交流，进而促进高中国际项目的教育教学标准化发展，并在政策制定、办学实践、教学 创新、学生升学等方面为全社会提供有价值的研究成果和资料参考。

课题首席专家季明明以“坚定不移地扩大教育开放”为题做了 总结发言。他认为，我国高中国际合作办学事业在几十年的实践探索中在中外合作办 学、课程融合互鉴、教学模式创新、师资能力提升、学生素质培养等方面积累了丰富的 经验，是伴随改革开放四十年，教育领域取得巨大成就的重要组成部分。借鉴这些成功的经验，对于推进新时代普通高中育人方式改革，培养 牢固确立中华民族情怀和“中国心”又具有国际视野和国际竞争力的国际化人才，提升我国高中教育的国际影响力，推动构建人类命运共同体，都具有十分重要的意义。

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