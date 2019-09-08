纽约著名地标“华尔街铜牛”遭破坏 牛角上留下一个大洞

原标题：纽约著名地标“华尔街铜牛”遭破坏，留下一个洞

突发！纽约著名地标“华尔街铜牛”被得州男子破坏，留下一个洞

【环球网报道 记者 侯佳欣】华尔街铜牛雕像被破坏？据《纽约每日新闻》报道，当地时间9月7日，一名得克萨斯州男子出现在纽约金融区并且大肆破坏著名的华尔街铜牛雕像，给铜牛雕像的一只牛角上留下了一个大洞。

报道称，据纽约警方介绍，该名男子名为特文·瓦拉克(Tevon Varlack)，现年42岁，来自达拉斯。

一位目击者描述了当时的场景，当天下午12时30分左右，瓦拉克用金属物体不断敲打铜牛。与此同时，瓦拉克还一遍又一遍地尖叫着：“F**k Donald Trump”。随后，震惊的目击者立即拨打911报警。根据目击者描述，瓦拉克身着白色衬衫、黑色裤子并佩戴着蓝色的帽子。警方对其进行了围捕。

一位警方消息人士说，当瓦拉克猛烈的击打给铜牛的一个角上留下了一个大洞。报道称，瓦拉克被控犯有毁坏财物、持有武器和扰乱治安罪。

关于瓦拉克这样做的原因，警方表示，瓦拉克尚未给出这一问题的答案。

“为什么要攻击公牛(雕像)呢？”目击者对此也表示不解。其他人也表示，“这很自私，有更多有影响力的方式来表达你想说的的。”

“华尔街铜牛”开始创作于1987年纽约股市猛跌之时。1989年圣诞节之前，莫迪卡在半夜把铜牛放在了纽约股票交易所前面。他没有得到这样做的许可。纽约市警察搬走了铜牛，但是招致很多人抗议。城市官员最终允许它留在附近的地区。那里已成为纽约市受欢迎的旅游胜地。

(责编：冯粒、曹昆)