原标题：风暴“多里安”袭击加拿大 致逾37万人无电可用

中新网9月8日电 据“中央社”报道，7日，“多里安”袭击加拿大大西洋沿岸地区，吹倒树木、造成逾37万人无电可用，新斯科舍省首府哈利法克斯(Halifax)市区一个建筑起重机也被吹翻。

加拿大公共安全部长古岱尔在社交网站上表示，暴风过后，政府将派遣部队协助灾后重建。地方当局呼吁居住近海岸的民众应作预防性疏散撤离措施。

加拿大飓风中心表示，“多里安”目前是强烈后热带风暴，以每小时150公里风速通过哈利法克斯。法新社引述当地官员说法表示，“多里安”已在诺省带来100毫米雨量，8日雨量恐翻倍。

新斯科舍省电力公司表示，截至当天晚上9时40分，省内逾37万民众停电，相当于该省约75%人口都无电可用。所幸目前没有伤亡传出。

7日下午在哈利法克斯市区内，遭多里安吹倒的树木倒落在民宅上，至少有一房屋顶被吹落，并把一个位在施工中建筑物顶端的起重机给吹翻。

“多里安”此前以5级飓风之姿重创巴哈马，目前证实43人丧生，且死亡人数预料将进一步攀升。6日，“多里安”肆虐美国北卡罗来纳州外滩群岛部分地区。

“多里安”7日风速增强为每小时160公里的2级飓风，但接近加拿大沿岸时风力减弱。加拿大飓风中心预测，经过新斯科舍省后，“多里安”将转向爱德华王子岛省，8日达纽芬兰省。

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