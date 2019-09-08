第三届太和文明论坛闭幕 聚焦人类文明共生共享

第三届太和文明论坛闭幕（图片由太和智库提供）

人民网北京9月8日电（贾文婷、实习生楚天舒）由太和智库发起创办的第三届太和文明论坛于9月8日在北京圆满落幕。本届论坛坚持以“探寻共同价值，共谋和谐发展”为根本宗旨，以“科学文化·未来伦理·共同价值”为主题，聚焦人类文明共生共享，发掘研究矛盾问题根源，寻求平抑化解冲突之道，旨在促进国家地区文明交流互鉴，推动人类社会和谐恒续发展。在为期三天的论坛中，部分国家前政要和国内外知名专家学者围绕国际关系、教育文化、前沿科技、“一带一路“安全与发展四大领域建言献策，分享智慧。

百年未有之大变局 需要东方智慧、中国方案

国际关系分论坛围绕两个议题展开讨论。在“中美关系的现在与未来”议题交流中，太和智库高级研究员崔立如认为，“中美两国国内政治经济发展态势对中美关系发展有着重要影响”。伍德罗·威尔逊国际学者中心基辛格中美关系研究所所长Robert Daly认为，“中国的崛起是一次历史性的成功转型，为改善双边关系，中美需要使双边关系重回正轨，明确各自的国家利益”。中国人民大学重阳金融研究院执行院长、丝路学院副院长王文表示，“中美之间存在很多可以合作的领域，如朝核问题、药品监管和人文交流等”。在“现实国际秩序演变与人类命运共同体”议题交流中，太和智库高级研究员丁一凡认为，“亚洲国家可以通过共建利益共同体来化解矛盾，这会成为建立人类命运共同体的范例”。法国国际关系研究所所长Thomas Gomart认为，“世界需要捍卫多边多元的国际秩序。”复旦大学特聘教授唐世平认为，“世界正在变得更加全球化和更加区域化，重叠的区域秩序将成为任何未来国际秩序的关键组成部分”。

创造世界需要人才 职业教育呼唤国际合作

教育文化分论坛围绕“5G时代与职教革新”主题展开讨论。工业和信息化部通信科学技术委员会秘书长张新生认为，5G在教育领域有广泛的应用场景，可能推动教育有更大的发展。墨尔本大学马丁高等教育领导与管理学院荣誉高级学者Martin Riordan谈到，人才需求与高等教育毕业生职业素质不匹配是一种全球现象，中国职业教育改革面临很大机遇。北京大学医学部医养结合养老产业研究中心主任李鹰表示，5G技术在医疗保健领域的应用将极大改善农村和欠发达地区的基础医疗服务。完美世界集团CEO萧泓博士指出，5G将驱动数字文创产业下一个十年的发展，商业模式、内容需求和消费体验是未来文创产业面对的机遇和挑战。哈佛大学法学院博士后胡熙博士认为，企业应当加大对数字技能人才培养的投资，以适应未来的产业发展。长江教育研究院研究员方皛谈了职业院校在专业人才认证中的引领作用，呼吁完善职业教育制度基础建设，破除观念障碍。太和智库高级研究员刘京辉呼吁加强中外职教合作，为“一带一路”提供更有利的软支持。四川标榜职业学院院长刘一沛认为，在培养新产业人才的过程中，应向民办教育提供更大政策支持。

科学带给人的是幸福还是灾难，取决于人类自己

前沿科技分论坛围绕“前沿科技发展中的合作、竞争或冲突”主题展开讨论。太和智库欧洲中心主任托斯登·耶里尼克认为，颠覆性技术的应用存在善和恶两个方面。耶鲁大学跨学科生物伦理学中心科技伦理与伦理学科主任温德尔·瓦拉赫表示，技术就像自动驾驶，技术现在坐在了驾驶员位置，将影响着人类未来的发展方向。汉堡大学张建伟教授提出人工智能研发过程中需要把握好“七个平衡”。亚马逊AWS首席云计算技术顾问费良宏和中国传媒大学计算机学院院长石民勇均认为，技术突破会导致不可避免的短期失衡，人类社会的规则面临着重建的挑战。诺基亚贝尔股份有限公司战略创新部商业智慧团队负责人张雨认为，中国5G+工业互联网的发展面临国家间的生态竞争、标准竞争和速度竞争。与会代表一致认为，所有国家必须在颠覆性技术的道德、冲突和治理方面进行合作，以使技术的颠覆性力量造福而不是损害人类世界。

顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流 守住安全的底线

“一带一路”安全与发展分论坛围绕三个议题展开讨论。在“安全挑战”议题交流中，上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫认为，全球形势日益紧张，部分地区冲突加剧，对“一带一路”建设构成威胁。波黑总理（2001—2002）兹拉特科·拉古姆季亚指出，“一带一路”倡议是避免冲突、寻求和平的有力工具，沿线国家须携手应对挑战。阿尔及利亚驻华大使Ahcene Boukhelfa表示，准确和全面诠释“一带一路”倡议是中国政府的重要课题。中国现代国际关系研究院副院长傅梦孜认为，世界秩序正处于颠覆—重构之中，要特别关注国家政局变化带来的风险。在“应对机制”议题交流中，中国政府前非洲事务特别代表刘贵今呼吁沿线国家加强战略对接和政治互信，有效应对传统安全与非传统安全问题的综合挑战。中国非洲工业合作发展论坛秘书长程志刚建议，中国与沿线国家共商、共建区域安全体系，全面提高境外安全保障能力。在“中国方案”议题交流中，中国政府前中东问题特使吴思科表示，中国政府坚持“以发展促安全”理念推动“一带一路”建设，将发挥独特的“中国影响”。北京大学教授翟崑指出，“一带一路”建设呈现全球扩展、全国展开、全业覆盖、全民参与的态势，中国应积极融通国内国外，实现共同发展。

世界面临百年未有之大变局，霸权主义、强权政治依然存在，保护主义、单边主义、民粹主义不断抬头……合作还是对抗，开放还是封闭，互利共赢还是以邻为壑？为期三天的太和文明论坛落下帷幕，来自世界的政治家、学者、商业领袖聚首长城脚下，以“严谨客观、面向国际、着眼前沿、务求实效”为原则，共享经验、共生智慧。

(责编：崔越、杨牧)