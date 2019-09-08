以共同发展创造美好未来(国际论坛)

2013年9月7日，习近平主席在访问哈萨克斯坦期间，提出共同建设丝绸之路经济带的宏伟构想。这个以共同发展与进步为目标的伟大构想立刻得到哈方的响应与支持。如今，由丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路共同组成的“一带一路”倡议得到国际社会积极响应。截至目前，已经有136个国家和30个国际组织与中国签署共建“一带一路”合作文件，涵盖亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲、南太平洋等地区国家。

经过6年的发展，“一带一路”建设取得了举世瞩目的成就。“一带一路”倡议不仅为沿线国家提供了一个贸易平台，更重要的是为各国开展多领域务实合作创造了巨大的机遇。实践证明，“一带一路”倡议巩固了国家之间的政治互信，有效促进了国际合作，加深了沿线国家人民的友谊。

中国作为一个经济大国，以开放的姿态，开创性地提出了互利共赢的合作模式，为全世界树立了榜样。“一带一路”国际合作高峰论坛是真正意义的国际性论坛，是促进全球经贸合作的大事。2017年首届高峰论坛在北京举行后，参与共建“一带一路”的国家数量大幅增加。今年举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，更是吸引150个国家和90多个国际组织的6000余名嘉宾与会。两届高峰论坛都达成了丰硕合作成果。

作为“一带一路”首倡之地，哈萨克斯坦积极支持并高度关注“一带一路”建设。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫两次出席“一带一路”国际合作高峰论坛，并在第二届高峰论坛上重申了哈萨克斯坦支持“一带一路”建设的立场，还提出了具体的、建设性的建议。哈方认为，在当前全球不稳定性不确定性增加的背景下，“一带一路”建设有助于促进沿线国家的经济增长与相互协作。哈新总统托卡耶夫在各种场合不止一次强调，将延续纳扎尔巴耶夫确定的外交和内政政策。伟大的“一带一路”倡议完全符合哈萨克斯坦的利益，它旨在促进各国经济合作，能够给沿线国家带来实实在在的福祉。

“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策高度契合。随着两国战略对接的加强，哈中两国悠久的合作传统被再度唤醒，古老的丝绸之路重新焕发生机，并拥有了更加丰富的内涵。毋庸置疑，共同发展是开创美好未来的必由之路。今天，在实现国家繁荣与人民幸福的道路上，哈中两国已经成为可靠的合作伙伴。

哈萨克斯坦同中国开展的大规模务实合作，旨在提高民众的生活水平，是睦邻关系与共同发展的具体体现。哈中之间拥有广泛的“一带一路”合作成果与经验。双边合作项目为哈萨克斯坦人民创造了新的劳动岗位，公路、住房以及其他基础设施建设项目陆续竣工，其中就包括横贯哈萨克斯坦的“双西公路”以及“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港等重点项目。在双方的共同努力下，地区经济和基础设施建设均取得长足进展。

我坚定相信，“一带一路”建设有广阔的前景。只要沿线国家齐心协力，一定能够共同开创更加美好的未来。

（作者为哈萨克斯坦议会下院议员兼国际事务、国防与安全委员会成员）

《 人民日报 》（ 2019年09月07日 03 版）

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