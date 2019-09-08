“一带一路”带来发展新机遇

人民网清莱9月7日电（记者 孙广勇）9月6日，中国驻清迈总领馆联合清莱皇太后大学、和清迈大学共同举办的第三届“一带一路”和澜湄合作国际研讨会在泰国清莱府举行，来自中泰两国的政府官员、企业家、学者围绕“互联互通，共享未来”主题热烈交流、展望发展机遇，认为“一带一路”、澜湄合作将使各国分享中国发展机遇、实现互利共赢。

中泰发展战略对接为双方合作提供强大动力

“一带一路”倡议提出6年来，已经成为世界上规模最大的合作平台和最受欢迎的公共产品。目前已有123个国家和29个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。6年来，中国同共建“一带一路”国家贸易总额超过6万亿美元、投资超过800多亿美元，中国同沿线国家共建的80多个境外合作园区为当地创造近30万个就业岗位。

中国驻清迈总领馆总领事任义生在开幕致辞中表示，“一带一路”为沿线国家共享发展成果提供了新机遇，为地区人民谋福祉带来了新希望，普通民众也有了明显的参与感、获得感、幸福感，成为中国推动构建人类命运共同体的生动实践。

亚洲基础设施投资银行投资运营部主任素披表示，“一带一路”正在建设一个全球最大的经济平台，包括亚洲、欧洲、非洲等，并通过亚洲基础建设投资银行（亚投行）和丝路基金等进行投资，带动沿线国家发展。各国应好好抓住机遇，积极对接“一带一路”，壮大本国经济，实现共同发展。

泰国地处中南半岛中心，是“21世纪海上丝绸之路”的重要沿线国家。泰国出台20年国家发展战略、泰国4.0战略、东部经济走廊发展规划，大力推进基础设施建设、十大重点产业和超级产业等。这些举措与“一带一路”倡议高度契合，相得益彰。正如泰国总理巴育所指出的，东部经济走廊战略同“一带一路”倡议高度契合，同“一带一路”对接符合泰国希望加强地区互联互通、将泰国打造成地区中心枢纽的愿望。

中泰两国发展战略实现对接，为双方经贸合作提供强大动力。中国已连续6年是泰国最大的贸易伙伴，泰国则是中国在东盟第三大贸易伙伴。中国已成为泰国第三大投资来源国。任义生表示，中泰两国共建“一带一路”成效显著，双方要把握好两国关系提质升级的重大机遇，扎实推进中泰铁路建设，拓展数字经济、5G通信技术等创新领域合作，积极推动“东部经济走廊”高铁、智慧城市等三方合作，当好“引领者”，助力本地区发展。

澜湄合作为流域经济社会发展做出重要贡献

澜沧江—湄公河六国山水相连，发展利益紧密攸关。澜湄六国共同发起的澜湄合作机制，使次区域“一带一路”合作不断走实走宽。2018年，中国同湄公河五国贸易额达2615亿美元，双方人员往来超过4500万人次，每周往来航班达2614个。这不仅充分说明澜湄六国是休戚与共的命运共同体，也反映出澜湄地区巨大的发展活力。

中国-东盟中心秘书长陈德海表示，澜湄合作及中国与东盟东部增长区合作稳步推进，将进一步拓宽双方合作道路，为区域发展作出更大贡献。

泰北地区与中国地缘相近，文化相通，交流合作密切。双方在旅游、农业、能源、科技等领域合作不断拓展。2018年，赴泰中国游客1050万人次，其中赴泰北200余万人次。清迈是泰国第二大城市，清莱是泰国十个经济特区之一。

泰北各界高度重视并希望搭乘“一带一路”快车，提升清迈、清莱在泰国发展中的战略地位。清莱府副府尹帕萨功说，“一带一路”扩大中国与东南亚国家的贸易，泰国地理位置重要，可以成为东盟与中国经济往来的桥梁。泰国北部具有得天独厚的地理优势，而且位于大湄公河区域，具有很大的经济潜力，要在政策和行动计划上做好基础设施、商业、人力资源的准备，抓住这个难得的经济增长机会。

三年前，澜沧江－湄公河沿岸六国创建了澜湄合作这一新型次区域合作机制。澜湄合作保持加速度，由构想变为现实，从培育期加速迈入成长期。去年，首批132个澜湄合作专项基金项目顺利实施，近30个基础设施和工业化项目开工，为流域经济社会发展做出重要贡献。泰国外交部东亚司司长披差亚潘表示，多年来，“一带一路”与澜湄合作取得的成果有目共睹。泰国作为东盟轮值主席国，致力于将东盟、澜湄次区域、伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作等区域合作框架与“一带一路”合作相结合，充分发挥互补性优势，达到协同发展。

澜沧江—湄公河流域是亚洲区域合作机制最多、发展最好、进展最快的区域，而互联互通合作则是区域合作机制的优先领域和重要基石。“促进澜湄国家全面互联互通，推动铁路、公路等基础设施建设与升级”写入《澜湄合作五年行动计划（2018-2022）》，成为澜湄互联互通的纲领和指针，这与湄公河国家发展战略及东盟互联互通2025 总体规划相辅相成、契合互补。

云南省政协副主席李正阳表示，为推动区域互联互通合作实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通齐头并进的可持续发展，进一步深化澜湄合作，要坚持联动发展，提升硬联通水平，消除软联通障碍，创造更加快捷、高效、便利的互联互通软环境，提升区域整体竞争力。

目前，包括澜湄六国在内的新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率已达80%，经济总量占世界经济总量近40%。“一带一路”“澜湄合作”为该地区的经济发展提供了有力的支撑，是促进该区域经济发展的重要引擎。大力推进澜湄合作有助于发挥六国地缘相近、人文相亲、经济互补的合作优势，缩小东盟内部发展差距，加快推进东盟共同体建设和地区一体化进程。素披说，澜湄国家面对前所未有的机遇和挑战，应进一步凝聚共识、加强合作，共同应对本地区面临的新课题、新挑战。

“中国将秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，把中国的发展同湄公河国家的发展有机结合起来，深化‘五通’，缩小发展差距，增添发展动力，分享合作红利”，任义生表示，“共同将澜湄合作打造为次区域‘一带一路’国际合作的‘示范田’。”

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