正常化中美竞争 勿让贸易冲突蒙蔽合作的双眼

人民网北京9月8日电（记者 谢佳宁）第三届太和文明论坛国际关系分论坛9月7日至8日在北京密云召开。论坛围绕中美关系现状和走向展开。中国公共外交协会会长吴海龙、美中关系全国委员会会长Stephan Orlins、前中国现代国际关系研究院院长崔立如等出席。

关于中美关系，长期存在一种“修昔底德陷阱”的说法，该词源自古希腊历史学家修昔底德的观点。他认为，一个新崛起的大国必然会挑战现有大国，而现有大国也必然来回应这种威胁，这样战争就变得不可避免。关于中美是否会像《伯罗奔尼撒战争史》中雅典和斯巴达一样，因崛起和守成而最终走向争端，几位中外嘉宾对此分享了自己的看法。

崔立如在采访中表示，中美政治互信已经动摇甚至消失。美对中采取越来越多的对冲甚至遏制，为可能发生的对抗做准备，两国关系已进入下行轨道，目前态势还看不到底。他认为，两国国内政治经济发展越来越影响双方对外关系的决策，求同存异原则弱化，差异引起的矛盾和分歧主导了两国关系的发展。未来，中美需重建适应新形势的政治互信，但是这种互信已回不到原来的状态。

几位发言嘉宾表示，特朗普本人使得当今中美关系更加充满不确定性。麦克拉迪咨询公司中国业务团队高级主任John Holden指出，美国历史上自尼克松总统以来，历任总统管理中美关系都会从战略视角出发，唯有特朗普更多仅关注贸易问题。他并没有一个整体的政策和战略来管理两国关系，导致这个关系出现了问题。John Holden认为，多数美国人否认全球化的作用，浪费了美国的领导力。

中美同处全球价值链，彼此关系高度依赖，在多领域都可以开展深度合作。而美国国内部分人士倡导将美国产业链全部移出中国，大行“中美脱钩论”的言论，不符合世界潮流，也违背了经济发展的规律。

日前美中贸易全国委员会的调查显示，近九成美国企业不愿将业务迁出中国。中国消费市场强劲，超半数受访美国企业在华业务营收较去年有所增长，但也有部分企业对未来营收表示担忧。他们认为美国对华贸易政策给美国经济带来不确定性，抑制了企业在美国和中国的投资。

而对于中国企业受到美贸易战影响上，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文表示相对乐观。他认为，美国在华分量有所下降，中国受到贸易战风波的影响相对较小。他指出，2017年中美贸易额占中国对外所有贸易额的17%左右，而2019上半年这个数值不到10%，下降了将近一倍。

近日，王文对东莞587家重点企业受美加征关税损失进行调研，发现仅不到6.5%的企业预计订单量严重下滑。大多企业积极寻求转变之路，在冲突中加大研发，进行自我革新。东莞是公认的世界工厂，外贸强市，拥有众多高新技术企业。其生产和商业链条都较为完备，在全国领先。

当然，王文表示，中美两国都应加强对正常竞争关系的心理承受能力。伍德罗?威尔逊国际学者中心基辛格中美关系研究所所长Robert Daly表示认同，他认为中美互为最大地缘竞争对手，对待这种关系两国应调整心态，将其正常化。

中美关系面临着前所未有的倒退和挫折，美国不应将注意力仅放在中美贸易冲突上，应有更大的格局意识。当今，世界处在一个划时代的转变中，中美贸易摩擦只是其中的一小部分，并非最大的危机。与会专家多表示，中美关系短期虽然存在问题，但是长期来看，中美还有更多事情可以携手合作。

与会嘉宾指出，中美贸易战迟早会被克服，而世界还有更多诸如全球气候变暖、移民、生物基因、人工智能等问题等待中美团结合作，共同应对。

Robert Daly强调，在中美努力正重新定义彼此关系时，两国地方政府、非政府组织和私营部门机构不应浪费时间，应积极让两国和世界各地人民了解划时代的变化变革，探索新的解决方案，提出新的制度机制建议，实施这些解决方案。两国应在全球问题上加强合作，防止渐行渐远。

Stephan Orlins指出，中美两国人民应该更好地理解彼此，从而让政府之间形成更好的互信，这样才能搭建起中美间的信任机制。他在发言中提到了毛泽东主席在1944年中共中央警备团追悼张思德时的一句话，我们的同志在困难的时候，要看到成绩，要看到光明，要提高我们的勇气。这句话为此时如何看待和处理中美关系带来启迪。

中美需要新的包容性共识应对现有问题。应对国际危机挑战上，只要两国为世界人民的利益坚持好的，为人民的利益改正错的，中美总会迎来信任的时期，光明的季节，希望的春天，避免修昔底德陷阱的铁律。

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