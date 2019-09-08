贸易摩擦下，这把椅子的故事告诉了我们什么？

浙江安吉，国内最大的椅子之乡，在外销的各类办公椅、功能椅、沙发等椅子类坐具中，超过三分之一销往美国。
在美国不断对输美商品加征关税后，安吉椅子的众多生产企业直接受到了影响。面对巨大的压力这些企业怎么应对？央视《焦点访谈》记者走进了安吉几家生产椅子的企业。
浙江湖州大康集团的掌门人毛如佳告诉记者，我们现在的企业压力越来越大，中美贸易摩擦我们的关税从10%又加了15%。我们也必须问自己一个问题，我们的利润从哪里来？
这是一个现实而又迫切的问题。毛如佳是这样为我们揭晓答案的：
第一，要从高效的管理水平，高效的技术水平来。
第二，美国客户同意和我们分担关税。
第三，是因为我们的产品短期内无可替代。
毛如佳说：“我们不可能在美国一棵树上吊死，有很多的路可以走，像俄罗斯、印度，还有国内市场。”
毛如佳带领公司再一次转型升级，从单一的产品制造商转变为家具系列解决方案的供应商，为客户提供空间规划、产品设计产品制造、安装售后的一条龙服务，大力开拓国内市场。今年一到七月份，大康的国内市场的销售额达到了一亿两千万元人民币，同比增长12%。
安吉的“沙发王”曹勇则告诉记者，他公司的沙发年销售收入8.88亿元，而美国是目前最大的市场， 2018年美国市场占到中源外销额的51%。在这次中美贸易摩擦中，经过谈判，中源公司和美国的核心客户达成了协议，加征的25%关税，由双方均摊。
曹勇的三点感受同样让人印象深刻：
“在马拉松比赛中，起跑有多快并不是最重要的，而是看谁能坚持到最后。我认为中美贸易摩擦教会了我们中国企业，应该从中美贸易摩擦中去反思。”
“我认为面对贸易战我们要有自信，而且还要有战略的定力，要有产业供应链的自信。中国是联合国公认的，全球唯一工业门类最齐全的国家；第二我认为要有民族自信，对中国人的勤奋、智慧要有自信；第三我认为是发展环境的自信，比如我们政府这几年推的优化营商环境，还有我们的市场，我们的管理。”
“为了减缓美国市场的冲击，我们拓展美国以外的海外市场，现在中源的业务已经遍及北美、南美、欧洲、亚洲、澳大利亚、中东和非洲。”
跟美国人谈判的勇气， 正是来自于曹勇的底气。中国是美国市场的主要供应商，美国对中国供应链的依赖度比较高。
安吉恒昌椅业公司经理王喜永在接受记者采访时说，去年的这个时候，是他最发愁的时候也是公司最困难的时期，而今年的繁忙景象有点意想不到。
“最新一批订单主要来自欧洲和俄罗斯。往年的这个时候是公司生产的淡季，但今年却非常繁忙，公司的工人们每天加班加点，已经很久没休过周末了。”
王喜永说，我们还主动出击，找到国内做跨境电商的大公司进行合作，共同开发欧洲市场。目前，欧洲市场份额上升到50%左右， 美国市场下降到不足2%。
澎湃新闻注意到，记者从安吉的一些外贸企业走下来，突出的一个感受就是“稳”。受中美贸易摩擦影响，安吉虽然出口的增速有下降，但出口总额依然强劲增长。
而这把椅子的故事更是告诉我们三点：
第一，困难面前，企业在坚持，工人在坚持。
第二，办法总比困难多。企业或创新求变，提高产品附加值；或开拓市场，拓宽线上线下销售渠道；或抱团取暖，组团打拼新市场。
第三，企业体现出的韧性，也让我们想起了安吉随处可见的竹子所体现的精神。
事实上，正如美国商务部前部长卡洛斯·古铁雷斯所说的，中美经贸关系脱钩是完全不可想象的。
解决中美经贸问题需要更多理性。在这两天举行的2019中国发展高层论坛专题研讨会上，参会的多国嘉宾表示，中美两国应开展富有成效的对话，共同携手为世界经济注入发展动力。
国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，有关国家应该避免犯下高代价的政策错误，这不仅会影响资本市场的稳定，也会损害世界经济的长期增长。
参会嘉宾纷纷表示，在中美贸易摩擦升级的背景下，双方决定继续谈，符合国际社会期待。
在专题研讨会上，美国前国务卿基辛格也特地发来一段视频寄语中美关系。这位见证了中美关系四十年风风雨雨的老朋友说：以合作方式解决问题是中美两国对世界和平与进步的共同责任。
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