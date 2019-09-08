王毅同巴基斯坦外长库雷希举行会谈 

人民网伊斯兰堡9月8日电（记者 丁雪真）9月7日，国务委员兼外交部长王毅在伊斯兰堡出席第三次中阿巴外长对话期间，同巴基斯坦外长库雷希举行会谈。

王毅表示，中巴特殊友谊历经国际风云变幻考验，坚如磐石，牢不可破。面对当前复杂多变的国际地区形势，中巴全天候战略合作伙伴关系具有更加重要的战略意义。中方将一如既往，坚定支持巴方维护国家主权和领土完整；坚定支持巴政府保持国内稳定，加快经济发展；坚定支持巴在地区国际事务中发挥更大建设性作用。

王毅指出，中方愿同巴方一道，落实好两国领导人重要共识，加强战略沟通和对表，保持各层级密切沟通；深化各领域务实合作，推动中巴经济走廊建设，将其打造为“一带一路”高质量发展的示范工程；加强国际地区事务协调合作，维护双方共同利益。两国要结合形势变化和各自发展需要，进一步丰富中巴全天候战略合作伙伴关系内涵，打造新时代更紧密的中巴命运共同体，为维护本地区和平稳定与发展作出新贡献。

库雷希祝贺中华人民共和国成立70周年。库雷希表示，巴中是最紧密的朋友和“铁哥们”，巴中全天候战略合作堪称地区稳定之锚。巴基斯坦举国上下积极支持巴中经济走廊建设，高度赞赏走廊建设给巴带来的巨大收益，愿同中方一道加快推进瓜达尔港等重点项目建设。巴方欢迎中国企业扩大对巴投资，愿继续采取有效措施，帮助解决中国企业在巴遇到的实际困难，并切实保护在巴中方人员和项目安全。巴方欢迎中方为维护南亚和平稳定发挥建设性作用，愿继续就地区和国际事务同中方加强协调合作，继续坚定支持中方维护自身核心利益。

双方还就克什米尔局势交换了看法。库雷希介绍了巴方看法和主张。王毅强调重视巴方的正当合理关切，重申了中方一贯立场。

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