王毅谈未来阿富汗政治安排三原则 

人民网伊斯兰堡9月8日电（记者 丁雪真）9月7日，国务委员兼外交部长王毅在巴基斯坦伊斯兰堡出席第三次中阿巴外长对话后共见记者时，应询介绍了中方对当前阿富汗局势的看法。

王毅说，一段时间以来，美国和塔利班谈判取得重要进展，就和平协议达成原则共识。形势虽仍存在各种不确定性，但阿富汗人民终于听到了和平越来越近的脚步。今年是阿富汗独立100周年，停止战争、实现和平，是3000多万阿富汗人民的一致心声，也是地区和国际社会的共同期盼。在这一特殊时刻，我们呼吁美国和塔利班继续推进谈判并落实协议，兑现撤军与反恐承诺，让和平的种子落地生根。

王毅说，阿富汗的命运应当由阿富汗人民决定，坚持“阿人主导、阿人所有”原则，是实现阿富汗和平与重建的唯一途径。我们呼吁包括塔利班在内的阿各派以国家和人民利益为重，抓住历史性机遇，启动阿人内部谈判，早日达成各派都能接受的未来政治架构，携手推开和解的大门。

中方认为，阿富汗未来的政治安排应当遵循以下三条原则：

第一，应具有广泛的代表性和包容性，让阿各党派、各民族都能平等地参与国家政治生活，共享国家权力。做到这一点，阿富汗的未来就能有一个团结的政治基础。

第二，应坚定不移地打击恐怖主义，决不能让阿富汗再次成为恐怖组织的庇护地。做到这一点，阿富汗的未来就能有一个稳定的安全保障。

第三，应奉行和平友好的对外政策，与世界各国特别是与邻国和平共处，为地区的和平稳定发挥建设性作用。做到这一点，阿富汗的未来就能有一个有利的外部环境。

王毅说，作为阿富汗的友好邻邦和真诚朋友，中国将继续坚定不移地与阿富汗人民站在一起，为阿和解与重建进程做出中国的贡献。

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