王毅会见阿富汗外长拉巴尼 

人民网伊斯兰堡9月8日电（记者 丁雪真）9月7日，国务委员兼外交部长王毅在伊斯兰堡出席第三次中阿巴外长对话期间会见阿富汗外长拉巴尼。

王毅表示，中国与阿富汗是传统友好邻邦和战略合作伙伴，两国一贯相互支持、相互理解、相互信任。中方赞赏阿富汗在涉及中方核心利益问题上给予的坚定支持，感谢阿政府采取有力措施打击在阿“东伊运”恐怖势力。中方支持阿民族团结政府维护国家主权、独立和尊严，愿同阿方一道落实好两国元首共识，深化共建“一带一路”，推进各领域互利合作，将继续为阿经济社会发展与民生改善提供力所能及的帮助。

王毅指出，当前阿富汗形势快速演变，既面临历史性和平机遇，也存在不少复杂的风险挑战。中方将继续充分尊重阿主权独立和人民意愿，继续坚定支持“阿人主导、阿人所有”的阿和平和解进程。

拉巴尼表示，祝贺中华人民共和国成立70周年。中国一直是阿富汗的好朋友、好伙伴，阿方感谢中方长期以来在和平、发展、稳定等各个领域给予阿的大力支持，赞赏中方为推动阿实现和平和解、维护地区和平稳定所作的不懈努力和发挥的重要作用。阿方高度评价中方推动中阿巴三方外长对话，愿在这一机制下不断增强三方政治互信，深化务实合作与反恐合作。

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