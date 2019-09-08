王毅介绍第三次中阿巴外长对话共识

人民网伊斯兰堡9月8日电（记者 丁雪真）9月7日，国务委员兼外交部长王毅在巴基斯坦伊斯兰堡出席第三次中阿巴外长对话后向记者介绍了此次对话会达成的共识。

王毅表示，当前，阿富汗和解进程迎来重大机遇，但恐怖主义和安全形势依然严峻；一些历史遗留的争议再度升温，地区稳定面临新的挑战；国际社会中单边主义和保护主义抬头，损害包括中阿巴三国在内的发展中国家正当权益。在这样一个重要时间节点，中阿巴三方外长举行对话，十分及时必要。

王毅表示，此次对话会达成了广泛共识，归纳起来有五点：

第一，我们一致认为，中阿巴三方合作虽然起步时间不长，但在增进三方团结合作、推进阿国内政治和解、加强区域互联互通、促进地区共同发展等方面取得了积极成果。作为新型的次区域合作实践，中阿巴合作顺应了地区人民求和平、谋发展的迫切愿望，形成了平等、开放、务实、高效的鲜明特色，正在展现出蓬勃的生命力。

第二，我们一致认为，阿富汗局势进入关键节点。外国驻军应当有序、负责任地撤出，以保障阿局势平稳过渡。中国与巴基斯坦期待阿富汗政府与塔利班通过和平谈判达成和解。阿富汗各派应当按照“阿人主导、阿人所有”原则，尽快搭建对话框架，启动内部谈判，探讨为各方所接受的未来政治安排，早日实现阿富汗的和平与重建。

第三，我们一致认为，阿巴关系的改善对两国乃至地区和平、稳定与发展具有重要意义。三方对话启动以来，阿巴双方制定了“和平与团结行动计划”，明确了改善彼此关系的框架和方向。中方赞赏阿巴领导人展现的政治担当和勇气，愿继续为两国开展对话、改善关系、加强合作提供支持和帮助。

第四，我们一致认为，应当在共建“一带一路”框架下探索推进三方合作。三方愿加强互联互通，推动中巴经济走廊项目向阿富汗延伸，与国际伙伴一道共同建设喀布尔至白沙瓦高速公路；三方将开展社会民生合作，已经商定阿巴边境口岸饮水、冷库、医疗站、出入境接待设施等具体项目，将着手具体实施；三方还同意深化人文交流，开展外交官、文物考古、红会、媒体、智库等领域的交流与培训。

第五，我们一致认为，应当深化反恐与安全合作。继上次对话达成《合作打击恐怖主义谅解备忘录》之后，此次对话我们三方就落实这一备忘录的项目清单达成一致，决定加强反恐能力建设、禁毒等领域的合作。三方还同意加强情报共享与执法合作，继续坚定打击“东伊运”等恐怖势力。

王毅表示，三方同意发表联合声明，全面反映本次会议的共识与成果。我们还同意2020年在中国举办第四次中阿巴三方外长对话。在这里我要提前欢迎阿、巴双方代表明年到中国出席会议。

让我们携手努力，在新的历史条件下推进中阿巴三方合作不断向前发展，为充满不确定性的世界注入更多的正能量，为饱受战火与冲突之苦的地区带来和平与发展的新希望。

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