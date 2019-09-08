中阿巴外长举行第三次对话 

人民网伊斯兰堡9月8日电（记者 丁雪真）9月7日，第三次中国－阿富汗－巴基斯坦外长对话在巴基斯坦伊斯兰堡举行。国务委员兼外交部长王毅、阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长库雷希出席。

王毅表示，中阿巴外长对话启动以来，三国充分发挥战略对话、反恐安全磋商和务实合作对话三大支撑机制作用，增进互信、促进合作，达成一系列重要共识，取得许多积极成果。当前，南亚局势出现深刻复杂变化。美国和阿富汗塔利班和谈取得积极进展。阿富汗和平与和解面临重大机遇。一些历史遗留的争议问题再度升温，本地区和平稳定受到影响。国际上单边主义、保护主义和霸凌行径大行其道，发展中国家利益面临威胁和挑战。

王毅指出，中阿巴山水相连、命运与共，都有维护地区和平稳定、实现长治久安的愿望，都有推进“一带一路”建设、促进地区互联互通的需求，都有实现可持续发展、改善人民福祉的期待。三国应共同努力，在推动“阿人主导、阿人所有”的阿富汗和解进程，促进阿巴关系改善，推进三国务实合作，共同打击恐怖主义等方面作出新的努力。

拉巴尼和库雷希积极评价三国在中阿巴外长对话机制下围绕“政治互信与和解”“发展合作与联通”“安全合作与反恐”三大主题开展交流合作取得的进展，高度赞赏中方为推动三方合作所作贡献。拉巴尼和库雷希表示，中国是阿、巴友好邻邦和真诚伙伴，长期以来为促进阿和平和解进程、推动阿巴关系改善、维护地区和平稳定发挥了重要建设性作用。当前地区形势复杂演变，阿、巴愿在三方合作机制下，同中方加强沟通协调，深化经贸、人文、互联互通、共建“一带一路”合作，共同打击“东伊运”等恐怖势力，维护地区和平稳定，促进地区发展繁荣。

三国外长同意通过“阿人主导、阿人所有”的和解进程，推动阿富汗实现持久和平稳定；同世界银行等国际金融机构合作开展三国互联互通项目；并通过了三国合作打击恐怖主义谅解备忘录首批落实项目清单。三国外长还同意，2020年在中国举行第四次三方外长对话。

对话会后，三国外长共同会见记者，发表了三方联合声明。

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