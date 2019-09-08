英国就业与养老金大臣宣布辞职

新华社伦敦9月7日电（记者顾震球）英国就业与养老金大臣安伯·拉德7日晚宣布辞职，并同时宣布退出英国保守党。
拉德当天在致英国首相约翰逊的信中说，辞职是她做出的一个艰难决定，但当“忠诚、温和的保守党议员被开除党籍”时，她“不能袖手旁观”。
拉德说，当初她加入约翰逊内阁时认为可以将“无协议脱欧”作为一个选项，因为这是争取与欧盟达成新的协议以实现英国在10月31日离开欧盟的一个手段，“但是，我现在已不再认为争取有协议‘脱欧’是政府的主要目标了”。
拉德的辞职使约翰逊在“脱欧”问题上再次遭受打击。英国议会上院6日通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，该法案将在呈交女王伊丽莎白二世签署后成为法律。这意味着在法律层面，约翰逊将不能实行“无协议脱欧”。此间观察人士认为，除非英国在10月19日欧盟峰会结束之前与欧盟达成新的“脱欧”协议，否则约翰逊将不得不寻求欧盟同意推迟“脱欧”。
约翰逊此前曾多次表示，无论是否达成协议，英国都将在10月31日脱离欧盟。为使议员们无法阻止英国10月底“脱欧”，约翰逊8月末提出议会休会请求并得到伊丽莎白二世批准。因此，9月3日才结束夏季休会期的英国议会将于9月第二周再次休会至10月14日。
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