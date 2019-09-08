深化语言规划合作 满足任何场景的交流需求

人民网北京9月8日电（记者 王骁波）“语言规划和术语规范主要遵循两个原则：一是将语言视为人类宝贵的遗产，二是希望让语言能够以得体的方式满足任何场景中的一切交流需求。”日前，在一场名为“中国、西班牙两国当代语言生活”的座谈会上，西班牙庞贝法布拉大学荣休教授特蕾莎·卡布雷女士如是表示。

应国家语言文字工作委员会“语言文字国际高端专家来华项目”之邀，卡布雷于日前访问中国，在北京语言大学、商务印书馆、中国科学技术名词审定委员会、北京外国语大学、上海外国语大学等五家单位与中方专家学者进行多场学术研讨，其中包括“中国、西班牙两国当代语言生活” “冬奥术语库项目介绍和讨论”“翻译实践中的术语翻译与术语管理”“中国、西班牙的术语规划工作”“术语学与翻译：相辅相成”等5场讲座和7场座谈。

卡布雷是庞贝法布拉大学应用语言研究所创始人，同时担任西班牙加泰罗尼亚自治区术语规划中心主任、加泰罗尼亚研究院语文部主任，是西班牙应用语言学、术语规划和新词规范方面的知名专家。

“这是我第一次来中国。中国的语言文字工作和术语规划实践，其工作体量之大、效率之高令我印象深刻。”卡布雷表示，“中国和西班牙的语言规范标准制定有许多相通之处。我们可以很快启动中国高校和相关机构与庞贝法布拉大学、加泰罗尼亚研究院之间的交流与合作。”

语言文字规范标准的建立和完善是各项工作开展的基础，语言文化交流能够让双方加深彼此了解，减少不必要的误会，同时，语言规划合作有助于提升各项国际合作质量。

北京语言大学中国语言文字规范标准研究中心、语言资源高精尖创新中心主任李宇明指出，中国的语言规划近年来资源意识特别强，目前有两大主要任务：一是通过语言消解社会矛盾，建构和谐语言生活，二是提升国家和公民的语言能力。国家语委语言文字高端专家来华项目邀请语言政策和语言规划领域的国际高端学者来华交流，能够加强研究机构、高校及政府部门间就语言政策、语言规划、语言标准的沟通与合作。

“中国古代就有语言规划，现代语言规划从清末算起也有100多年的时间。这100多年的语言规划，形成了中国的实践特色。特别是近20来年，中国语言规划进入‘构建和谐语言生活、提升语言能力’的新时期，语言规划研究也逐渐形成了有国际声誉的‘语言生活派’。邀请高端专家学者来华，也是让世界了解中国百年语言规划的机会。”李宇明说。

“语言文字国际高端专家来华交流项目”是国家语委为贯彻落实《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012-2020年）》于2013年起实施的项目，旨在进一步扩大语言文字工作的对外开放程度，通过多种途径加强语言文字的对外交流和传播，以及加强应用语言学学科建设等。项目不定期邀请国际上从事语言文字应用研究的高端专家来华开展交流活动，以借鉴国外语言文字工作的研究成果，加强国家语委相关科研机构和专家队伍建设，提升我国语言文字工作的国际合作与交流水平。

(责编：崔越、杨牧)