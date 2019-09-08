遏制移民潮措施起作用 墨美边境非法移民数量大减

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德6日说，墨方采取的遏制移民潮措施发挥作用，5月至8月，未经注册越过墨美边境前往美国的移民数量减少56%。
埃布拉德当天与总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔一同出席政府例行发布会，承诺继续加大向墨南部地区和危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多的投入，支持当地的社会民生项目。
他说，移民数量减少是政府采取多样化措施的结果，而这些措施符合墨西哥移民法。他9日将前往美国，与美方官员讨论有效控制赴美移民的进展。
美国以加征关税威胁向墨西哥施加压力，迫使墨方同意迅速扩大移民收容计划、部署安全部队，阻止来自中美洲地区的非法移民借道墨西哥入境美国。双方6月达成协议。（田野）【新华社微特稿】
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