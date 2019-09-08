“非法限制”！伊朗批美国作法令人“无法容忍”

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫6日在印度尼西亚首都雅加达说，美国针对伊朗施行“经济恐怖主义”，这一作法令人无法容忍。
扎里夫与印尼外长蕾特诺·马尔苏迪一同出席记者会时说：“美国不仅不让美伊经济关系恢复正常，还要惩罚与伊朗经济关系正常的国家，这完全无法容忍。”
扎里夫说，美国对伊朗制裁是“非法限制”。制裁针对伊朗民众，是“经济恐怖主义”。
扎里夫没有说明伊朗可能进一步采取的具体应对措施。伊朗总统哈桑·鲁哈尼4日宣布，伊朗6日起进一步中止履行伊朗核问题全面协议部分条款，着手开发新型离心机，以加速铀浓缩。一些伊朗官员提议，把浓缩铀丰度提高至20%。伊朗媒体报道，伊朗原子能组织7日将发布伊方的具体做法。
美国政府2018年5月退出伊核协议，恢复对伊制裁；今年5月以来在海湾加强军事部署，加剧地区局势紧张。伊方先前放弃执行协议部分条款，包括突破低丰度浓缩铀存量300公斤和浓缩铀丰度3.67%的上限。
联合国下属国际原子能机构8月30日通报，伊朗低丰度浓缩铀存量为大约360公斤；伊方只有超过10%的浓缩铀突破了丰度3.67%的上限，达到4.5%。
欧洲联盟委员会发言人马娅·科齐扬契奇6日在记者会上说，欧盟对伊朗中止履行伊核协议部分条款“严重关切”，将继续密切注视国际原子能机构的核查评估。
另一方面，欧盟委员会副主席兼外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼说，欧洲设立的“贸易往来支持工具”结算机制已经在处理支付结算。
“贸易往来支持工具”今年初由英、法、德宣布设立，旨在帮助欧洲企业绕过美国主导的国际金融和支付体系，继续与伊朗贸易。不过，外界认为，对欧洲企业而言，在美国市场和伊朗市场必须二选一的情况下，“贸易往来支持工具”将无法真正落实。
法国新近提议，年底以前向伊朗提供150亿美元额度的信用贷款，以换取伊朗恢复履行核协议全部条款，不过，贷款发放的前提将是得到美国政府认可。美联社报道，这一信用贷款的落实同样不为外界看好。
伊朗先前多次对欧洲维护伊核协议的实际进展表达不满。
美国国防部长马克·埃斯珀正访问欧洲。他6日在英国首都伦敦出席智库会议时称，伊朗正“一步步”靠近可对话位置。
美国政府人士4日说，美方有意促成总统唐纳德·特朗普和伊朗总统鲁哈尼9月在第74届联合国大会期间会面。（陈立希）（新华社专特稿）
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