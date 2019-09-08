英首相约翰逊二次动议提前选举 反对党极力阻止

英国多个反对党6日说，将阻止首相鲍里斯·约翰逊二次动议在10月中旬提前选举。
这项动议预期9日交由议会下院表决。路透社解读，反对党就英国是否延迟脱离欧洲联盟与政府“摊牌”。
【不松动立场】
英国议会下院议员9日将就约翰逊二次动议表决。包括工党在内的反对党说，他们要么投反对票，要么放弃投票，除非首先让一项法案生效，确保英国不会“无协议脱欧”。
最大反对党工党一名成员告诉路透社记者，依据《议会任期法案》，工党不会支持约翰逊的动议。
工党党首杰里米·科尔宾先前说，只有确保防止“无协议脱欧”的法案正式成为法律，工党才同意提前选举。
反对党“苏格兰民族党”成员伊恩·布莱克福德告诉英国广播公司记者，他所属党派不支持约翰逊的动议，“等时机成熟，我们会举行那场选举，我保证，我们不会等很久”。
约翰逊领导的保守党政府4日发起动议，希望10月15日提前选举。动议获298票赞成、56票反对，没有达到下院650个议席的三分之二、即434票门槛。应工党领导层要求，大多数工党议员没有参与表决。
约翰逊说，择期10月15日提前选举，是希望获胜后以首相身份出席当月17日至18日的欧盟峰会，寻求与欧盟重新达成“脱欧”协议。
鉴于政府先前宣布的大约5周议会休会期定于下周开始，约翰逊如果想赶在10月15日提前选举，依据现行法律，必须不晚于9日发起动议并获通过。
【不考虑辞职】
按照反对党设想，只要确保议会休会前提前选举动议不能通过表决，也就基本排除10月31日“脱欧”期限到来前举行选举的可能。
这意味着约翰逊出席欧盟峰会时可能被迫申请延期“脱欧”，或者同意保留稍作修改的现有“脱欧”协议，或同意再次举行“脱欧”全体公民投票。
英国2016年就“脱欧”举行公民投票，52%的投票者支持“脱欧”。7月就任首相后，约翰逊坚持，无论能否与欧盟达成协议，英国必须在推迟两次后的最后期限完成“脱欧”。
约翰逊先前说，他宁可“死在阴沟”，也不愿延期“脱欧”。按他的说法，反对党防止“无协议脱欧”的法案相当于向欧盟“投降”，他绝不支持。
媒体问及如果按期“脱欧”失败，他会不会辞职，约翰逊回应：“我不愿意考虑这一假设。”
英国高等法院6日作出裁决，认可约翰逊在“脱欧”期限到来前给议会“放长假”。不过，这起诉讼要等最高法院作出最终裁决。
英国前首相约翰·梅杰反对“脱欧”，认定那将损害英国自身，甚至造成分裂。“一旦离开欧洲（联盟），我们英国将失去声音，我们不习惯置身决策核心圈以外，我们会怨恨。”
梅杰甚至建议约翰逊开革他的“脱欧”事务顾问多米尼克·卡明斯，认定这名顾问是“政治上的无政府主义者”。（田野）（新华社专特稿）
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