近日，德国汉堡商会通过《“一带一路”倡议要点文件》（简称汉堡文件）。作为德国乃至欧洲大陆历史最为悠久的商会，汉堡商会深入了分析“一带一路”给汉堡带来的机遇及挑战，提出汉堡深度参与共建的政策建议，要求汉堡市政府、德国联邦政府及欧盟委员会拿出相关务实举措。
汉堡商会外贸专员罗伯特·劳伦茨—迈尔告诉记者，“一带一路”倡议的发展将改变欧洲与亚洲的物流模式，希望通过汉堡文件来推进倡议发展，将汉堡变为其中的关键枢纽点。
汉堡、德国政府乃至欧盟委员会应如何保障地区对接“一带一路”，汉堡文件提出了6项具体诉求。诉求包括：政府应主动配合“一带一路”倡议的推广；汉堡应辐射带动北德地区，在联结中欧（如中欧班列）项目上发挥更大作用；政府需推荐地区基础设施建设，协调优化大陆间物流联系的流程；加强与“一带一路”沿线国家的合作；战略性支持相关中国企业在汉堡落户；欧盟资助计划也应为中国参与者提供融资、开发和实施基础设施项目的替代方案。
汉堡商会在公告中指出，“一带一路”倡议不仅能为沿线国家创造大量就业机会、改善民生，还带动了当地产业发展、使其更好地融入世界经济。作为德国最大港口、欧洲第三大港口，汉堡港集装箱总吞吐量约三分之一是往来中国的货物，通过15条航线与中国各港口相连接，与中国的铁路运输也日渐频繁。“汉堡有必要拟定相关战略，以更好地发挥自身地理优势、完善其连接欧亚的重要枢纽和通道建设、进一步推动经济的可持续发展。”
这并不是德国组织和机构第一次关注“一带一路”倡议的机遇性。今年3月，德国“一带一路”倡议协会在不来梅市成立，致力于推动德国中小型企业积极参与“一带一路”项目；6月，德国慕尼黑伊弗经济研究所发布报告，系统分析“一带一路”倡议与欧亚区域经济增长的关系……“相比之下，此次汉堡文件的亮点就在于高质量，提出了非常具体的6项诉求，他们的愿望非常明确，而且直接向柏林和布鲁塞尔喊话。”中国驻汉堡总领事杜晓晖告诉记者，过去这些年，汉堡在德中务实合作中获得了实实在在的收益，比起观望“一带一路”倡议能够给德国带来什么，汉堡商会更多关注汉堡经济界、汉堡市政、德国政府、欧盟层面要做什么。
杜晓晖表示，随着国际航运业的重大变化，汉堡港与鹿特丹、安特卫普港的差距正在逐步拉大。这种形势下，借助“一带一路”倡议的东风，一旦汉堡港通过铁路直接和德国经济最发达的鲁尔工业区贯通，就能带来新的增长点。“要为发展寻找机遇，汉堡是有动力的。”
8月底，汉堡市长率领代表团访问其友好城市上海，签订城市合作备忘录，提出共同推进北德地区与中国长三角地区的跨区域合作机制建设，在友好城市合作的基础上，推广到地区间合作。杜晓晖指出，这与汉堡文件呼吁连动北德地区对接“一带一路”相呼应，也是“一带一路”三共五通理念的体现，表明德国的有识之士愿意与中方和沿线国家共绘“一带一路”的“工笔画”。
中国驻德国大使馆经商处公使衔参赞王卫东告诉记者，汉堡商会之所以向政府“喊话”，因为“一带一路”的关键不在企业，不在机构，在于德国政府。尽管德国地方政府、企业和经济界相继表示出欢迎与热情，但联邦政府层面的态度依旧谨慎，德国“一带一路”倡议协会主席冯·赫尔多夫向记者强调，如何敦促德国联邦政府参与到与中国的顶层对话，从根本上调动德国参与“一带一路”倡议的积极性，是未来继续努力的方向。
德国贝塔斯曼基金会最新调查显示，通过比较中国与西方在“一带一路”沿线国家的投资项目，包括欧美在内的西方国家投资总额超过中国，但中国的参与度是西方的3.7倍。基金会亚洲问题专家巴尔奇认为，西方国家的顾虑更多是一个沟通问题。西方尤其是欧盟，“作为新兴国家的合作伙伴可以更加自信”，而不是害怕中国。“我们可以向中国学习，如何把自己塑造为一个发展的好伙伴。”
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】