近日，德国汉堡商会通过《“一带一路”倡议要点文件》（简称汉堡文件）。作为德国乃至欧洲大陆历史最为悠久的商会，汉堡商会深入了分析“一带一路”给汉堡带来的机遇及挑战，提出汉堡深度参与共建的政策建议，要求汉堡市政府、德国联邦政府及欧盟委员会拿出相关务实举措。

汉堡商会外贸专员罗伯特·劳伦茨—迈尔告诉记者，“一带一路”倡议的发展将改变欧洲与亚洲的物流模式，希望通过汉堡文件来推进倡议发展，将汉堡变为其中的关键枢纽点。

汉堡、德国政府乃至欧盟委员会应如何保障地区对接“一带一路”，汉堡文件提出了6项具体诉求。诉求包括：政府应主动配合“一带一路”倡议的推广；汉堡应辐射带动北德地区，在联结中欧（如中欧班列）项目上发挥更大作用；政府需推荐地区基础设施建设，协调优化大陆间物流联系的流程；加强与“一带一路”沿线国家的合作；战略性支持相关中国企业在汉堡落户；欧盟资助计划也应为中国参与者提供融资、开发和实施基础设施项目的替代方案。

汉堡商会在公告中指出，“一带一路”倡议不仅能为沿线国家创造大量就业机会、改善民生，还带动了当地产业发展、使其更好地融入世界经济。作为德国最大港口、欧洲第三大港口，汉堡港集装箱总吞吐量约三分之一是往来中国的货物，通过15条航线与中国各港口相连接，与中国的铁路运输也日渐频繁。“汉堡有必要拟定相关战略，以更好地发挥自身地理优势、完善其连接欧亚的重要枢纽和通道建设、进一步推动经济的可持续发展。”

这并不是德国组织和机构第一次关注“一带一路”倡议的机遇性。今年3月，德国“一带一路”倡议协会在不来梅市成立，致力于推动德国中小型企业积极参与“一带一路”项目；6月，德国慕尼黑伊弗经济研究所发布报告，系统分析“一带一路”倡议与欧亚区域经济增长的关系……“相比之下，此次汉堡文件的亮点就在于高质量，提出了非常具体的6项诉求，他们的愿望非常明确，而且直接向柏林和布鲁塞尔喊话。”中国驻汉堡总领事杜晓晖告诉记者，过去这些年，汉堡在德中务实合作中获得了实实在在的收益，比起观望“一带一路”倡议能够给德国带来什么，汉堡商会更多关注汉堡经济界、汉堡市政、德国政府、欧盟层面要做什么。

杜晓晖表示，随着国际航运业的重大变化，汉堡港与鹿特丹、安特卫普港的差距正在逐步拉大。这种形势下，借助“一带一路”倡议的东风，一旦汉堡港通过铁路直接和德国经济最发达的鲁尔工业区贯通，就能带来新的增长点。“要为发展寻找机遇，汉堡是有动力的。”

8月底，汉堡市长率领代表团访问其友好城市上海，签订城市合作备忘录，提出共同推进北德地区与中国长三角地区的跨区域合作机制建设，在友好城市合作的基础上，推广到地区间合作。杜晓晖指出，这与汉堡文件呼吁连动北德地区对接“一带一路”相呼应，也是“一带一路”三共五通理念的体现，表明德国的有识之士愿意与中方和沿线国家共绘“一带一路”的“工笔画”。

中国驻德国大使馆经商处公使衔参赞王卫东告诉记者，汉堡商会之所以向政府“喊话”，因为“一带一路”的关键不在企业，不在机构，在于德国政府。尽管德国地方政府、企业和经济界相继表示出欢迎与热情，但联邦政府层面的态度依旧谨慎，德国“一带一路”倡议协会主席冯·赫尔多夫向记者强调，如何敦促德国联邦政府参与到与中国的顶层对话，从根本上调动德国参与“一带一路”倡议的积极性，是未来继续努力的方向。

德国贝塔斯曼基金会最新调查显示，通过比较中国与西方在“一带一路”沿线国家的投资项目，包括欧美在内的西方国家投资总额超过中国，但中国的参与度是西方的3.7倍。基金会亚洲问题专家巴尔奇认为，西方国家的顾虑更多是一个沟通问题。西方尤其是欧盟，“作为新兴国家的合作伙伴可以更加自信”，而不是害怕中国。“我们可以向中国学习，如何把自己塑造为一个发展的好伙伴。”

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