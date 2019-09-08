中国是国际法的维护者

人民网北京9月7日电（记者龚鸣、李锋）红十字国际委员会与中国国际法学会9月7日在北京举办高级别国际研讨会，纪念《日内瓦公约》通过70周年，重申对公约的承诺。来自中外国际法领域的专家学者、政府代表等共聚一堂，探讨国际人道法领域的新挑战和新发展。

《日内瓦公约》是1864年至1949年在瑞士日内瓦缔结的关于保护平民和战争受难者的一系列国际公约的总称，是国际人道法的核心。作为约束战争行为、开启人道主义救援的里程碑文件，《日内瓦公约》已得到全球普遍认同，共有196个国家成为缔约国。70年来，《日内瓦公约》为全球范围内成千上万名战俘和平民提供慰藉、帮助数百万家庭团聚、减少流离失所的悲剧，为和平的恢复和存续起到了至关重要的作用。

《孙子兵法》有言：“不战而屈人之兵，善之善者也。”任教于日内瓦国际人道法与人权学院的埃里克·斯坦米莱告诉记者，《日内瓦公约》所体现的人道主义精神与中国古代先贤的思想一脉相通，那就是即使战争也有限度。他说：“《日内瓦公约》无法阻止战争，但它给处于战争状态的有关方划定了底线，保护了成千上万战争受害者。一旦有交战方逾越了底线，必将面对来自国际社会的巨大压力。”

1949年12月，新中国成立不久即签署《日内瓦公约》，多年来积极参与国际人道法实施、澄清及发展相关的多边进程，扮演了日益重要的角色。2007年，中国成立了国际人道法国家委员会，以更好地协调和促进国际人道法的实施。同时，中国还一直同红十字国际委员会在国际人道法领域、特别是加强国际人道法的实施方面保持对话。

“70年来，中国展示了支持国际人道法、人道行动的巨大决心。”红十字国际委员会东亚地区代表处主任雅克·贝莱在接受记者采访时表示，随着中国各方面实力的提升，中国越来越积极、深入地参与到维护世界和平与安全的事务中来，与红十字国际委员会的交流对话也更加频繁和密切。

“中国一直是现行国际法的践行者、受益者，也是其重要的维护者、建设者和贡献者。”中国国际法学会会长黄进指出，《日内瓦公约》是中国最早签署的一批多边公约，中国在遵循国际人道法的多年实践中贡献出了中国方案、中国智慧。他说，人道主义思想在中国同样源远流长。中国国家主席习近平提出的人类命运共同体理念，提倡建立公正合理的国际秩序，实现全人类对和平与发展的渴望，这是对国际人道法的基本遵循，也是对人道主义精神内涵的丰富。

当前，国际人道主义面临着新型挑战。不少国家以及地区间动辄兵戎相见，科技进步等导致作战武器和手段的全面升级，恐怖主义、难民危机等新情况出现，加剧了全球范围内的人道主义危机。这些新形势对践行《日内瓦公约》的多边进程提出了新考验和新要求。一些与会嘉宾认为，中国作为公约的重要缔约国、红十字国际委员会的重要伙伴，可以在这一领域发出更强的声音、做出更大的贡献。

“多边探讨对保持国际人道法与时俱进的适用性十分重要，此次研讨会提供了重要交流机会，也体现了中国对这一问题的投入和关注。”贝莱希望，红十字国际委员会与中国继续就国际人道法的实施以及具体举措的落实展开对话与合作。他说：“中国的声音影响重大。我们坚信，必须与中国更加紧密地携手合作，促进国际人道法更好地实施，迎接新形势带来的诸多挑战。”

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