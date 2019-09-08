中国与部分中东欧国家建交70周年学术研讨会举行

本报布达佩斯9月7日电 （记者于洋）“变动世界中的双边关系：中国与部分中东欧国家建交70周年学术研讨会”6日在匈牙利首都布达佩斯举行。
本次研讨会由中国—中东欧研究院和匈牙利雅典娜创新与地缘政治基金会共同举办。会上，来自中国与匈牙利、波兰、捷克、罗马尼亚和阿尔巴尼亚等部分中东欧国家专家学者回顾了中国与中东欧国家关系的发展历程，并就新时代中国与中东欧国家关系发展进行探讨。
匈牙利雅典娜创新与地缘政治基金会主席奇兹毛迪奥·诺贝特表示，当今世界正在发生深刻变革，中国已成为国际舞台上的一支重要力量。“一带一路”是一项伟大的倡议，有助于世界和平与繁荣。
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